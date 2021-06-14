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指揮中心強化機組員檢疫 航空公司：加速推動疫苗施打

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施，7月1號起在再加嚴，確保機組員職場健康安全及維護國內防疫安全。記者季相儒／攝影
衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施，7月1號起在再加嚴，確保機組員職場健康安全及維護國內防疫安全。記者季相儒／攝影

衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施，7月1號起在再加嚴，確保機組員職場健康安全及維護國內防疫安全。華航（2610）、長榮航（2618）都表示，配合指揮中心規範，積極推動組員施打疫苗

根據新規定，6月12日起機組員是否接種疫苗設定檢疫天數，完全未接種採「5+9」，接種一劑維持「3+11」，完成接種兩劑為7天自主健康管理；7月1日後將加嚴，未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將改為「7+7」。

針對機組員檢疫措施，華航遵照指揮中心與民航局規定辦理。

華航正在進行清零專案2.0，指揮中心的協助下，華航特別設置疫苗接種站，加速安排機組員施打疫苗。目前機師疫苗施打比率已近九成，其他機師也將配合排班儘速完成疫苗接種。

長榮航空將依中央流行疫情指揮中心相關規範辦理，目前飛行員施打疫苗比率已超過八成，空服員亦已超過五成，持續安排機組人員施打中。

另外，指揮中心也表示，自疫情以來，感謝機組員肩負疫苗及輸送物資進出口，維持台灣對外空運貨物運能。

衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施。指揮中心提供
衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施。指揮中心提供
衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施。指揮中心提供
衛福部調整國籍航空公司機組員返台檢疫措施。指揮中心提供

疫苗 長榮航空 華航

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