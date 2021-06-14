中鋼7月盤 預期不會連13漲

中鋼盤價已拉出一波連12漲的走勢，市場原預期明（15）日開出的7月及第3季新盤價將再衝高，但據了解，實際走勢恐低於預期，無法達成連13漲。

鋼界人士指出，在當前疫情嚴峻以及原物料大漲的雙重壓力下，冷卻、穩定的鋼價，成為近期國內平抑工業原料行情首例，對台灣整體經濟發展有加分效果。

專家表示，鋼鐵、石化、玻璃、運輸等報價不斷上漲，各相關產業中下游壓力愈來愈大，終端售價愈來愈高，進一步導致通膨壓力如影隨行，中鋼若真能帶頭適當調節原物料行情，對國內經濟是喜訊。

中鋼董事長翁朝棟說，新盤價要經過廠盤會議討論，整個產業榮景如何走得更長更遠，與中下游協同繁榮台灣才是重點；有關開盤細節沒有評論。

翁朝棟指出，綜觀國際鋼市需求穩定，原料仍處高檔，鋼界樂觀看待下半年，尤其第4季旺季更具潛力。配合美中大型基礎建設，加上G7會議舉行提出振興經濟方案，歐美解封後消費需求大增，經濟復甦反彈力道強勁，鋼市榮景可持續至明年沒有疑慮。

中鋼業務副總劉敏雄表示，美國熱軋鋼價上達每公噸1,800美元、歐盟區1,400美元，日韓、河靜往1,100美元靠攏，都比中鋼價格高出100美元上下，「7月盤價有很大的漲價空間」，第3季的棒線與鋼板更一定會補漲上調。

翁朝棟與劉敏雄不約而同說，中鋼不會只考量自己的立場，會以鋼鐵工業上下游的利益為利益，最終要帶動國內經濟向上提升。

業內人士分析，中鋼盤價已經連漲12個月，若7月新盤採穩定冷卻策略，反而有利鋼市長期發展，「就像登玉山先在排雲山莊歇腳後再攻頂」，是一樣的道理。

上市鋼廠主管指出，端午節前產銷聯誼會接收到的訊息，中鋼7月月盤熱、冷軋每公噸將漲500元至1,000元，「這個行情低於市場預期甚多」，凸顯中鋼仍維持佛心盤基調，若最終開出平盤不漲，終結連12個月漲勢，鋼鐵中下游將歡呼慶祝，必對中鋼足額提貨。