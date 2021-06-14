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寶鋼、台塑越鋼 都開平盤

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

上市鋼廠主管表示，大陸新的鋼鐵出口稅率將提高，最慢7月上路，這也是河靜先開平盤的原因，觀望後續變化再做調整，後續鋼市或有望先蹲後跳。

中鋼7月及第3季新價可能開出「冷卻穩定盤」，適逢最近大陸龍頭廠寶鋼，以及越南台塑河靜鋼廠7月新價都以平盤定調，順道為中鋼開路。上市鋼廠主管說，前波大陸總理李克強「連三道金牌」，抑制鋼鐵等工業原料行情，雖然鋼價瞬間下跌，但不久即反彈漲到基本價位，鐵礦價格進一步達每公噸220美元高點，寶鋼是大陸國企，7月平盤配合政策指示不意外。

緊接著，河靜鋼廠新盤價平盤，據傳也是收到越南官方「政策指示」，加上雨季到來，同時疫情吃緊，都促成河靜盤價平盤，熱軋新價維持每公噸1,025~1,030美元，線材同樣平盤。

河靜鋼鐵表示，大陸熱軋期貨、現貨價格於5月中旬出現震盪下修，影響其出口報價，歐美地區則因疫情逐漸緩解，加碼基礎建設，鋼價仍有持續攀高現象。

鋼鐵 疫情 中鋼

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