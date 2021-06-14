中鋼盤價可能開低 中下游囤貨自討苦吃

經濟日報 / 記者 林政鋒

中鋼明（15）日將開出的新盤價可能比預期低很多，許多中下游私心竊喜之餘，切記應禁絕囤積、惜售、哄抬價格行為，否則最終將逼中鋼調高漲幅以貼近國際行情，最終得不償失。

最近鋼市出現囤積、惜售，基本上就是反應供料不足。而國內市場中鋼占比只有50%左右，其他要靠進口鋼材以及地方電爐廠供給。鋼價大好的情況下，民間電爐廠自是全力生產，因此供給缺口主要因為進口料太少。

但進口鋼料為什麼少？就是因為中鋼為照顧下游，幾乎月月都開「佛心盤」，台灣鋼價的基底比國際行情便宜太多，進口料賣到台灣賺不夠，於是往更好賺的地方去，少了進口鋼材挹注，國內鋼市缺料的情況惡化，於是出現囤積、惜售、哄抬價格的亂象。

中鋼如何處理這種問題？很簡單，下回不再開佛心盤，把漲幅拉得與國際行情相近即可，台灣鋼價貼近海外水平，進口鋼料賣到台灣有合理的利潤，自會源源不絕進來，中下游獲得充足料源，自然化解囤積、惜售、哄抬的惡行。

換句話說，一旦中鋼價格漲到貼近國際行情，對中鋼來說利差擴大、營收獲利更漂亮。另海外賣家見台灣鋼價高，願意將更多國際鋼材賣到台灣來，非中鋼用戶免受缺料之苦。所以，現在囤積、惜售、哄抬鋼價的業者早早回頭，才能利人又利己，以免後悔莫及。

中鋼 鋼價

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