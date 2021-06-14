東元大股東 加碼買股

東元經營權之爭在疫情影響下進入延長賽，公司派與改革派雙方角力未因此停歇。公開資訊觀測站最新資料顯示，隸屬公司派的大股東華新5月再度加碼東元股票7,157張，累計持股達約22萬張，股權比率超過一成大關，來到10.33%，仍為東元第二大股東。

儘管早已過了股東會停止過戶起始日，華新增持股份不會對本次董事改選戰局造成實際影響，但對公司派而言仍有鞏固股東票源、信心加持的作用。

對於持續加碼東元股票，華新昨（13）日表示，公司持續聚焦二大重點，增持原因其一是看好未來深化雙方策略合作，對於東元前景看法沒有改變；另外，華新認為，東元近年獲利穩定，增持其股票對雙方而言可擴大營運綜效，未來亦不排除任何繼續增持東元股票的可能。

根據公開資訊觀測站最新資料，華新5月持有東元股權從21.38萬張上升至約22萬張，單月增加7,157張。若以5月平均收盤價32.23元計算，市值約2.31億元。

東元與華新去年11月宣布以換股進行策略結盟，華新取得東元普通股17.11萬張，持股比重躍升為8%。今年1月，華新宣布基於東元市場競爭力，並看好相關產業長期發展，將在去年12月29日至今年12月28日期間，投入最多18億元買進東元普通股。

華新近幾個月陸續增加對東元持股，累計華新在與東元換股之後，已買進東元股票將近5萬張，推估投資金額達到15億元。

東元原訂5月25日舉行股東會，改選11席董事，最受關注的是公司派與少主黃育仁主導的改革派的董事席次爭奪戰，兩派人馬共推出18席董事候選人參選。受到疫情干擾，股東常會延後舉辦，目前尚未公告最新股東會時間。

不過，電子投票結果照常於5月24日公布，等同提早揭露戰況，讓本次改選較以往的經營權之爭更顯詭譎多變，雙方也有更多時間調整配票策略。

東元本次股東會電子投票結果占所有投票股東約28%，集團會長黃茂雄領軍的公司派與大股東華新、寶佳三方共同推出11名候選人，總計獲得逾62%支持，其中以黃茂雄本人及東元現任董座邱純枝得票數最多，公司派目前暫居上風。