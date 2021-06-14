華新加碼買東元 三層意涵牽動大局

華新5月再度加碼買進東元股票，雖然出手的時間點已經過了東元股東會停止過戶起始日，不會直接影響董事改選戰局，但對於東元、華新，以及公司派三方結盟而言，仍有三層意涵，甚至持續牽動後續大局走勢。

首先，華新加碼持股表達對東元前景看好，為東元公司派陣營提振士氣，也堅定股東信心，鞏固票源。華新董事長焦佑倫先前已公開表態，華新、寶佳等主要股東會支持現有經營團隊，華新支持人選須具備沉穩、團結與溝通能力，強調主導改革派的東元少主黃育仁的做法就像是孤注一擲，他「不會選擇孤注一擲的領導者」。

其次，對華新本身而言，雙方在結盟後進一步共享資源，在太陽能、儲能、產線智能自動化、自動化應用模組及電動車等領域都能產生合作綜效；作為策略結盟的一環，增持股權將深化彼此合作強度。

最後，公司派三方結盟在檯面上股權、電子投票結果都占有優勢，有很大機會取得過三分之二的八席董事及獨董席次；不過，以往在經營權之爭中，因為配票策略錯誤而大意失荊州的情況也屢見不鮮，華新增加持股帶有一些「買保險」意味。

公司法規定，持有過半數股份的股東，可自行召集股東臨時會，並提出改選董事議案。如果公司派在董事改選中有所閃失，仍有機會以優勢股權啟動這項方案，力挺公司派的華新持股多寡，便會成為能否成功的關鍵。