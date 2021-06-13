疫情送暖 崇越電攜手台北陽光扶輪社贊助博幼基金會

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）長期關注社會公益，今年崇越電與台北陽光扶輪社共同合作捐贈博幼基金會長期獎助學金，合計每年提供新台幣五十萬元資助學童獎學金及援助支持偏鄉輔導教育計畫，以行動支持並積極投入資源參與公益活動，為偏鄉弱勢孩子送暖。

博幼基金會長年在台灣偏鄉地區為弱勢兒童提供免費課後輔導、免費補救教材，旨在透過教育，讓偏鄉弱勢兒童可以脫離貧窮世襲，提供偏鄉兒童課後輔導教學，免費教材補足貧童學習資源，每年為3,000名兒童提升學業成績，讓弱勢孩子未來有機會靠自己力量脫貧。崇越電延續去年，原本安排6月初至博幼基金會南投埔里據點進行參訪及舉行捐贈儀式，然考量近期國內因新冠肺炎疫情所實施之三級警戒，故暫時取消前往，於日前先行採匯款方式完成款項捐贈，待日後疫情趨緩後再擇日進行參訪。

由於疫情期間社會資源多集中於防疫及抗疫，偏鄉弱勢學童問題可能因此而被忽略仍需要長期關懷，因此公司略盡綿薄之力，規劃長期贊助博幼基金會，提供弱勢兒童教學，關懷輔導等活動，希望透過此活動抛磚引玉，號召更多人關心參與，為偏鄉教育盡一份心力。基於企業回饋社會無國界的理念，不論在台灣或是在海外的子公司，崇越電未來都將持續進行類似之『脫貧助學』贊助計劃。