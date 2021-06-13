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影／小黃掀「退租潮」 高雄計程車行哭快倒閉了

聯合報 / 記者王昭月陳弘逸／ 高雄即時報導
高雄市出租車輛給小黃司機的交通公司，因爆發「退車潮」，陷入愁雲慘霧。記者王昭月／攝影
高雄市出租車輛給小黃司機的交通公司，因爆發「退車潮」，陷入愁雲慘霧。記者王昭月／攝影

疫情重擊計程車司機也衝擊計程車出租業，高市計程車客運公會理事長甘光華說，這陣子很多司機生意跌至谷底，一天只賺2、300元，很多租計程車的司機索性不開，爆出「退租潮」，傑誠計程車運輸合作社近月在高雄及台南被退租100多輛，每月要花錢租地停車還要付車貸，虧本1、200萬，埋怨這麼淒慘都仍未列入紓困對象，屆時恐會倒成一片。

甘光華表示，全台計程車約8、9萬輛，高雄有1萬多台，受疫情影響，有司機跑了一天只載1、2人，賺個200元左右，連向車行租車的錢都付不出，不知道怎麼過活，「災情慘重」。

昨天是端午連假首日，左營高鐵、台鐵站乘客稀少，排班計程車無人搭；黃姓司機說，以往連假、周末至少有3千多元的收入，現在生意跌到一成，「載客25年來，生意從未如此慘澹」，也有司機說，不少人是租車或貸款買車，平時還要繳房租或養家，若三級警戒持續延長，恐怕很多司機要「跑路」。

高雄市計程車無線電台協會理事長葉國榮嘆，5月1日起無線電叫車一天還有2500車次，現在降到3、 400車次。

甘光華說，一些車行及交通公司也被波及，他們租車給無力買車跑車的計程車司機，但因為生意慘澹，運將都退租，很多車行門內擺滿退租的車，有車行被退了100多台，每月虧一、二百萬不等，交通部應正視這個問題。

全台規模大傑誠計程車運輪合作社有5、600輛出租計程車，這兩個月被退100多輛，業者何成秀車行擺不下，還在鄰近花30萬租2塊地停車，欲哭無淚，他說，近年不景氣，已主動降租到4、500，最近又打對折，結果爆「退租潮」，每輛車含車貸及保險，天天燒錢。但政府紓困只補貼司機薪資，沒補車業，「大家都快倒閉了」。

計程車爆發「退租潮」，出租車輛的交通公司損失慘重，退租的車子從門裡擺到門外。記者王昭月／攝影
計程車爆發「退租潮」，出租車輛的交通公司損失慘重，退租的車子從門裡擺到門外。記者王昭月／攝影
無線電派遣計程車數量，從5月1日的2千多車次降到200多。記者王昭月／攝影
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傑誠計程車運輸合作社因面臨這波「退租潮」，還花十多萬租地擺車，損失慘重。記者王昭月／攝影
傑誠計程車運輸合作社因面臨這波「退租潮」，還花十多萬租地擺車，損失慘重。記者王昭月／攝影
疫情重創計程車業，小黃司機因租車一天跑車賺不到幾百塊。最近紛紛「退租」，造成出租車輛的交通公司連帶遭殃。記者王昭月／攝影
疫情重創計程車業，小黃司機因租車一天跑車賺不到幾百塊。最近紛紛「退租」，造成出租車輛的交通公司連帶遭殃。記者王昭月／攝影

計程車 疫情 連假

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