餐飲業救營收 衝線上點餐
本土疫情嚴峻，在無法「堂食」下，餐飲業為求生存，全面啟動搶救營收大作戰。王品外帶、外送、電商三箭齊發，蔬菜箱、生鮮肉品組合都線上開賣；瓦城則是將門市變身為近300家雲端廚房全力追業績；乾杯集團領先國內餐飲集團啟動餐飲「訂閱制」，盼帶來穩定現金流。
台灣自5月中疫情急轉直下，全台餐廳禁止提供內用服務，對餐飲業者來說，一方面面對大批食材，得要想辦法去存貨、換現金，另一方面本土疫情嚴峻，業者多體認到這恐怕是一場長期抗戰，要存活一定要打破既有思維。
王品除了推出既有外帶外送餐點，最高85折優惠因應外，也加速推動「王品瘋美食購物網」上線。王品表示，5月開始，外送業績每周成長皆超過30%，到上周已成長超過五成，且客單價也成長來到510元。外帶成長更快，上周已超過外送平台，超過五成訂單都是線上點餐，已成為今年新趨勢。
在線上零售平台方面，王品將強項「牛排生鮮」，透過食材銷售延伸到消費者家中。
王品表示，消費者減少出門採買次數，改採線上訂購生鮮食材，帶動「王品瘋美食購物網」客單價、訂單量與營收。
瓦城則是建構全台最大雲端廚房，將單一門店既有廚房資源，發展為多品牌餐點的營運模式，等同坐擁全台近300家雲端廚房。
以瓦城安和店為例，單店最大可提供高達五家以上不同品牌餐點與餐型，無論是合菜、餐盒或麵食，都可透過兩大外送平台或到店自取。
乾杯集團去年就推出自有生鮮電商「乾杯超市」，這次面對疫情挑戰，再宣布推出雲端燒肉「宅家乾杯」定期購，以適合三、四人享用份量，主打月月頂級「澳洲和牛」宅配到家，價格從每月3,600元到4,980元，首波推出300個，期望創造每月百萬業績的穩定挹注。另外，旗下鍋物品牌「黑毛屋」也將於近期推出定期購服務。
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