北市疫苗不足 柯文哲：不可能架擂台讓長者自相殘殺

台北市長柯文哲今（12）日召開防疫記者會，對於北市僅分配到7萬劑疫苗，柯文哲表示，數量不足以讓北市19萬位75歲以上長者施打，並說也不可能「架擂台」給長者自相殘殺，因此決定要優先給85歲以上長者施打，並對長者表示抱歉。

另外，高雄分配到9.1萬劑疫苗，而北市僅有7萬劑。柯文哲表示，疫苗發放多少數量應有客觀數據，但北市都不清楚，所以不知道怎麼規劃，不解為什麼高雄可以早在一周前就連絡地方，認為這種資訊不對等，全國都看在眼裡。但他也不忘補嗆，股票市場上內線交易是很嚴重的罪名，「但不曉得在政治場域，內線交易要算什麼罪名？」

柯文哲表示，中央昨日突然宣布要打疫苗，而北市等到中央公布數量才能決定疫苗如何處置，最後發現中央發放只有7萬劑，扣除要優先施打的五類人數及長照、洗腎等，根本不夠北市多達19萬的75歲以上長者。

柯文哲說，「我們總不能在施打疫苗的地方擺一個擂台，你們75歲以上老人先自相殘殺一下」，所以決定先按年齡區隔，讓人口約5.8萬人的85歲以上老人優先施打，其他就暫時先說抱歉。

對於疫苗施打方式，北市府表示，明天上午8點將會開放網路預約，就麻煩年輕人幫長輩輸入預約，若仍有長者仍有數位落差，北市府預計今晚、最慢明天上午透過各區里長、里幹事到每戶信箱丟通知。

而福部次長石崇良稱萬華區是防疫破口，柯文哲回應，病毒不是外太空掉在萬華，認為石崇良已經知道自己失言，疫情緊張不用在這種事情打轉，除非他想再被自己砸病例第二次。

另外，環南市場批評北市府快篩隊沒篩完就撤離挨批作秀，北市副市長黃珊珊表示，主要是因為環南市場最初送上名單僅有483人，所以排定兩天，後來又多出300多人，但因為任務排定所以撤離，下周就會再回去，「我們快篩隊真的不用大熱天汗流夾背去做秀。」

最後，有之前施打第一劑的民眾抱怨，之前說施打第二劑有優先權，但後來都無法施打。柯文哲回應，他認為施打第一劑就有部分保護力，不贊成再打第二劑，把第一劑留給尚未施打民眾。