合庫人壽員工確診 同樓層所有員工居家辦公

合庫人壽今（12）日指出，6月6日上午11時接獲同仁確診通知後隨即通知全體同仁、安排同樓層所有同仁自隔日起居家辦公及進行健康監測、職場消毒等防疫措施並依規通報主管機關，全力配合疫情指揮中心疫調要求，辦理後續居家隔離等相關事項。

合庫人壽指出，該同仁業務並未面對客戶，且因執行居家辦公，自5月29日起即未進辦公室。自述5月28日開始不舒服，6月4日進行快篩，6月6日經衛生單位通知為陽性，已由防疫單位協助進行相關檢疫，目前身體狀況尚佳。該同仁表示家人皆住樓上，自己單獨住一樓套房，有2週以上沒有跟同住家人接觸。

合庫人壽表示，自疫情升溫至第三級後，隨即以居家辦公、異地辦公、分流上班等方式嚴防疫情擴散，同時加強辦公環境消毒及相關衛教宣導，持續落實各項防疫工作，保護員工健康及確保業務不中斷。