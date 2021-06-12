交通便捷、機能完善 捷運景美生活圈 保值性強

「景美捷運站生活圈」屬台北市門牌，不過，因有交通便捷，生活機能完整，附近有山有水，整體房價在台北市算是相對親民，吸引不少軍公教及高階白領入住。

景美捷運站生活圈雖然位處台北市蛋白區，但離市中心不遠，交通便利，相較與台北市蛋黃區房價相對親民許多，成為最大優勢。沿著羅斯福路，往南與新店區僅一橋之隔，和大坪林商圈相接；往北則通往公館、師大商圈。區內除了捷運站，公車班次密集，可通往公館、政治大學、台北市政府等區域，開車走水源快速道路聯外也非常方便。

信義房屋景美捷運站店專案經理蘇洛宇介紹，景美捷運站生活圈主要範圍在羅斯福路五段、六段兩側，西北側靠近河堤，是純住宅區，包括溪口街、育英街、景福街等；東南側則靠近仙跡岩步道，區內商家林立，有景美早市和夜市，及全聯、家樂福超市、屈臣氏、愛買量販店及瀚星百貨等，生活機能完整。

景美捷運站生活圈附近學校眾多，其中私立靜心中小學是目前火熱的明星學校，公立志清國小也是熱門學區，另外區內還有景美國小、景美國中、景興國中、滬江高中、世新大學等。

在休閒娛樂方面，景美捷運站生活圈有山有水，東邊有仙跡岩，西邊則有景美溪的河堤，許多民眾傍晚會到河堤邊騎腳踏車、慢跑、打籃球，另外區內的景華公園廣達5,000坪，兼具實用性與休閒性，都是當地居民運動的好所在。娛樂設施方面，附近有佳佳戲院、好樂迪，晚上有景美夜市可以逛街，能滿足各種需求。

台北市文山區房價比起台北市其他區域相對親民，吸引不少軍公教居住，近年也有不少教授、醫師、檢察官等高階白領遷入，區內房價穩定、保值性強。

在著名社區大樓方面，其中「岳泰峰範」屋齡六年，樓高33層，是北市南區稀有的SRC高樓建築，結構體配置泰勒制震阻尼器。房型規畫以三至四房為主，住戶素質佳，24小時保全管理，步行十分鐘內可達全聯、愛買量販店等。岳泰峰範距離捷運站只要一分鐘，但並未直接在羅斯福路上，具有鬧中取靜優點，目前市場行情每坪單價大約75萬到83萬元，含車位總價落在3,500萬至4,500萬元。

「台北紐約社區」屋齡14年，是地上15層樓，緊鄰羅斯福路，鄰近景美夜市，距離景美捷運站步行十分鐘內，曾獲優良公寓大廈評選第一名、守望相助公寓大廈組織評鑑特優。台北紐約社區以二至四房為主，坪數範圍介於28坪至74坪。目前每坪單價約60萬至73萬元，含車位總價約2,500萬至3,500萬元。

「東煒常玉」屋齡僅三年，樓高13層，房型為二至四房，頂樓規劃空中花園、烤肉區及曬被區，社區正面公園。東煒常玉總戶數僅46戶，住戶單純且素質相當高，成交單價約77萬至88萬元，含車位總價落在2,600萬至4,300萬元。