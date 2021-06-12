專家帶路 ／捷運景美生活圈 坐擁大自然 生活品質優

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
信義房屋景美捷運店專案經理蘇洛宇 信義房屋／提供
信義房屋景美捷運店專案經理蘇洛宇 信義房屋／提供

信義房屋景美捷運站店專案經理蘇洛宇表示，「景美捷運站生活圈」生活機能完整，且坐擁大自然，東西面分別有仙跡岩和景美溪河堤，相當適合注重生活品質的族群，更重要是比起鄰近的中正、大安、新店區，房價相對便宜親民許多。

交通便捷、四通八達是景美捷運站生活圈的另一大優勢，除了搭捷運，搭公車也非常方便，羅斯福路上有很多站牌，而且班次密集，可連接到台北市各區域，加上豐富的生活機能與優質學區，這一區房市交易以自住型為主，除了當地住戶喜好在區內換屋，近年也吸引不少新婚族、單身族、養老族。

景美捷運站生活圈區內以公寓屋型最多，在西面靠近河堤的溪口街、育英街、萬慶街、景福街一帶有不少公寓，屋齡介於42-50年，，目前市場行情大約落在每坪47萬到59萬元，距離捷運較遠的地方甚至還有機會可買到三字頭，不含車位總價大約1,300萬至1,700萬元。

其次是電梯華廈，屋齡20-30年之間，比起新大樓，華廈的優點是公設比低、坪數大，目前每坪單價大約是60萬至69萬元，不含車位總價大約2,500萬至3,000萬元。

捷運 單身 電梯

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