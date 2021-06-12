新光三越染疫 副董吳昕陽快動作拆彈

新光三越副董事長吳昕陽自疫情發生以來，高度重視疫情應變。去年疫情爆發開始，就定期召開防疫會議，疫情變嚴重，開會次數與頻率就提高。近期吳昕陽天天開防疫會議，這次更主動讓全部櫃姐到檢測站檢驗，拆解櫃姐染疫影響的「炸彈」。

新光三越在10日獲知台北站前店與台中中港店櫃姐確診，吳昕陽立刻啟動防疫機制，要求兩家店提早打烊，鼓勵員工和專櫃人員在休館期間到檢測站篩檢。

新光三越在2018年就設「安控室」，除了強化賣場的安全事務外，新冠肺炎疫情也是安控室的重要應對項目之一。

去年新光三越內部就將防疫等級分階段，第一階段低度、第二階段中度、第三階段最嚴重、必須閉店消毒。第三階段還分為兩種狀況：一種是員工確診，另一種則是確診案例進入店中。因應措施有輕重之分，即使暫時閉店，仍須全面消毒。安控室制訂「接獲相關確診者通知」的應變SOP，一旦真的有狀況，就立刻啟動防疫機制。

不過，三級警戒仍是對服務業的最大考驗，今年5月中起，為刺激消費，吳昕陽也啟動許多因變措施，強化APP手機購物宅配服務，提供skm eats專屬車隊外送服務，最近還在門店增設「安心快取bar」，提供顧客免入店與免下車的取貨服務，專櫃人員更啟動熟客系統，主動聯繫服務。

最近他規劃百貨最大、廣納全商品的電子商務平台「skm online」，提供1,300個品牌夥伴全新銷售管道，展現百貨龍頭的應變決心。