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新光三越櫃姐染疫 百貨業警戒
疫情嚴峻，百貨公司櫃姐中標更讓消費者恐慌。百貨龍頭新光三越台北站前與台中中港店都有櫃姐感染新冠肺炎，昨（11）日宣布兩店人員全員快篩，消弭消費者恐慌。包括遠百、遠東SOGO、微風都開始拉高防疫措施管制人流，鼓勵員工自主去快篩。
新光三越台中店一名櫃姐染疫，台北站前店更傳出因一名櫃姐隱匿足跡，傳染給其他人，共有三名櫃姐染疫。新光三越表示，台中店和台北站前店10日提早打烊清消，昨（11）日全日閉館徹底清潔消毒。台北站前店將休館到15日恢復營業，人員都進行快篩；新光三越台中店人員快篩全數陰性，預計13日恢復營業。
新光三越兩館同時淪陷，雖應變即時，但被質疑沒有誠實公開。新光三越表示，各店接獲確診者通知的第一時間，已經馬上啟動防疫應變機制，調查與管理周邊人員健康狀況及接觸史，立即進行全館清潔消毒作業。
有新光三越案例在前，商場跟電商都讓員工進行快篩。新莊宏匯廣場近期配合政府防疫政策，徹底執行自主停業19天，今（12）日恢復全館餐飲外帶服務，並與新北市立聯合醫院三重院區合作，為31家餐飲專櫃，257位餐飲員工進行快篩，目前結果都是陰性；東森集團預計以超過千萬元，集團將在四至五天完成北、中、南三區各公司約5,000名員工的PCR檢測。
遠百、SOGO先前就鼓勵員工自費打疫苗，也提供疫苗假；微風5月16日就宣布全額補助正職同仁施打AZ新冠疫苗，從接種疫苗當天起再提供兩天公假。但現在疫苗短缺，也要配合疫情指揮中心的規範才能完成全員打疫苗。
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