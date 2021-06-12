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台中大坪數豪宅 買氣熱絡
台商回流挹注房市銀彈，觀察台中最新買賣移轉數據，受惠七期豪宅買氣熱絡，西屯區大坪數產品交易一年增近五成，包括「大陸寶格」以單坪92萬元脫穎而出、甫落成的「大陸麗格」一口氣成交32戶穩坐銷售冠軍。
另外，「寶璽天睿」、「國泰層峰」等新成屋案，也都出現十戶以上驚人銷量，買盤支撐強勁。
內政部不動產資訊平台最新資料顯示，西屯區去年全年65坪以上產品交易共165件，相較前年140件成長17.8%；不過，以交易相對密集的第4季相比，2020年為58件、2019年僅39件，短短一年增幅達48.7%。
住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，受到新冠疫情、美中貿易戰夾擊，歸國台商根留意願強烈，台中隨著產業園區陸續到位，儼然成為企業主布局重點，帶動熱錢流入房地產市場。
此外，去年中悅、寶輝、聯聚、興富發等一線建商紛紛高價買進七期土地，助攻區域增值性有撐，加上正值低利環境，促使富人調整資產配置，推升豪宅買氣。
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