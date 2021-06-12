忠泰建設 橫掃台中店面

據實價登錄最新揭露，台中七期惠中二街精華區段出現總價高達8.88億元，地坪約346.8坪，屋齡15年的透天交易。經查該筆交易涵蓋多棟透天店面，被北部建商忠泰建設以「忠泰領航建設」名義無貸款整排買下，出手霸氣。

事實上，這塊黃金地段周邊近幾年陸續有大陸、興富發、中悅、遠雄等知名建商卡位購地，累計購地金額超過128億元，其中興富發以32.2億元購入市政北七、惠中路口920坪土地，換算每坪單價350萬元，創台中土地交易新高價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，忠泰建設先前就曾在科博館一帶推出豪宅案「忠泰老佛爺」，所以此次進軍七期，已是忠泰建設第二度在台中精華區布局。且這回直接卡進了七期的核心「C位」，因該地四周環繞著「聯聚信義」、大陸「寶格」及「麗格」等指標豪宅社區，往後推案深具創價空間。

由於忠泰建設此次買進的惠中二街整排透店與停車場相鄰，推估忠泰後續應會進一步整合周邊停車場土地，使基地條件更臻完美，整合期間則可持續收取店租增進收益。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在忠泰購地前，同樣來自北部的豪宅建商大陸與中悅，也先後在七期夏綠地北側的惠中一街至惠中三街區段獵地。

2017年中，大陸建設就以14.02億元，取得惠中一街及市政北七路口的惠國段111號角地；去年8月，中悅建設也豪擲26.78億元，買進惠中二街、市政北七路與惠中三街的三面臨路停車場土地。今年忠泰則以8.88億元，搶下中悅所購土地對面的惠中二街透天房地，且購地單價約256萬元，與中悅的255萬元相差無幾，可說英雄所見略同。該區段鄰近新光三越、大遠百、國家歌劇院、市政中心及綠十字園道，地段條件出色。