沒貨櫃沒拖車 亞洲大塞港

全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國大陸地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。隨著市場需求緊俏，全球貨櫃運價漲不停，在北美線大漲後，最新一周換歐洲線漲，美東續創新高，美西線小幅回檔。

缺船、缺櫃及塞港問題蔓延到亞洲出口港口，推升最新一周運價指數再創新高，根據昨（11）日公布最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數續創新高，來到3,703.93點，較前一周上漲90.86點，漲幅3.35%。

貨攬業者表示，深圳地區鹽田港因為疫情減少服務後，包括蛇口、赤灣口岸和廣州地區南沙口岸全面加強疫情相關檢查和預防措施，該地區各港口集裝箱物流進到港口的時間愈拉愈長，港口無法處理貨櫃已經逼近35萬TEU。

遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價自5月以來周周創新高，根據最新一期出爐的運價，遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）首次站上6,000美元大關，每TEU達6,272美元，較前一周漲幅達5.38%；需求量較大的遠東到歐洲線，每TEU達6,355美元，周漲幅達7.95%。

上周漲幅較大遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到8,554美元，周漲幅0.93%；主要航線中，遠洋線中只有遠東到美西線小跌3.48%，每FEU為4,658美元；同時，遠東到波斯灣、遠東到南美都是上漲。

隨著運價上漲，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海5月營收同創新高，加上各海運6月起加收旺季附加費（PSS），第3季旺季將來臨，加上美國線新年度合約價格大漲翻倍，預估從6月起營收開始反應，貨櫃三雄營收可望再創高。