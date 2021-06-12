聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒貨櫃沒拖車 亞洲大塞港

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國大陸地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。隨著市場需求緊俏，全球貨櫃運價漲不停，在北美線大漲後，最新一周換歐洲線漲，美東續創新高，美西線小幅回檔。

缺船、缺櫃及塞港問題蔓延到亞洲出口港口，推升最新一周運價指數再創新高，根據昨（11）日公布最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數續創新高，來到3,703.93點，較前一周上漲90.86點，漲幅3.35%。

貨攬業者表示，深圳地區鹽田港因為疫情減少服務後，包括蛇口、赤灣口岸和廣州地區南沙口岸全面加強疫情相關檢查和預防措施，該地區各港口集裝箱物流進到港口的時間愈拉愈長，港口無法處理貨櫃已經逼近35萬TEU。

遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價自5月以來周周創新高，根據最新一期出爐的運價，遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）首次站上6,000美元大關，每TEU達6,272美元，較前一周漲幅達5.38%；需求量較大的遠東到歐洲線，每TEU達6,355美元，周漲幅達7.95%。

上周漲幅較大遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到8,554美元，周漲幅0.93%；主要航線中，遠洋線中只有遠東到美西線小跌3.48%，每FEU為4,658美元；同時，遠東到波斯灣、遠東到南美都是上漲。

隨著運價上漲，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海5月營收同創新高，加上各海運6月起加收旺季附加費（PSS），第3季旺季將來臨，加上美國線新年度合約價格大漲翻倍，預估從6月起營收開始反應，貨櫃三雄營收可望再創高。

延伸閱讀

海運運價居高不下 遠東至美東、歐洲再寫新高

慧洋新船報到 添動能

航海王獲利給力！法人預估長榮Q2將優於Q1

航運三雄漲價題材燒

相關新聞

沒貨櫃沒拖車 亞洲大塞港

全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國大陸地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一...

新光三越櫃姐染疫 百貨業警戒

疫情嚴峻，百貨公司櫃姐中標更讓消費者恐慌。百貨龍頭新光三越台北站前與台中中港店都有櫃姐感染新冠肺炎，昨（11）日宣布兩店...

變現抗疫 晶華17億出售達美樂

國內疫情大爆發，晶華酒店因應疫情，昨天公告選擇聚焦經營，忍痛賣掉小金雞達美樂增加現金流，以台幣十七點○四億元，出售給澳大...

名人找個家／吳良民 求有再求好

30年前，台新銀行消費金融處副總吳良民當時在高雄上班，對一個剛踏入職場沒多久就結婚的年輕人來說，沒有太多選屋的本錢。一位...

專家帶路 ／捷運景美生活圈 坐擁大自然 生活品質優

信義房屋景美捷運站店專案經理蘇洛宇表示，「景美捷運站生活圈」生活機能完整，且坐擁大自然，東西面分別有仙跡岩和景美溪河堤，...

交通便捷、機能完善 捷運景美生活圈 保值性強

「景美捷運站生活圈」屬台北市門牌，不過，因有交通便捷，生活機能完整，附近有山有水，整體房價在台北市算是相對親民，吸引不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。