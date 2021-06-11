防疫安心「宅」在家 LG 推出廚房家電好幫手

本土疫情尚未趨緩，政府宣告三級警戒延長，並鼓勵民眾宅在家，避免外出接觸病毒，「自煮」成後疫情時代下趨勢，根據東方線上調查顯示，自行開伙比率從去年4月的 29% ，到今年5月上升至 36% 。

也因全家人必須居家辦公學習，在家時間變長，大容量、延長食物保鮮及輕鬆料理，更是重要。

LG觀察聆聽需求，提供廚房家電得力助手給消費大眾， 推出敲敲看門中門冰箱1.5倍超大冷凍庫容量及四方吹冷流，保留鎖住食材鮮美，搭配智慧變頻蒸烘烤微波爐讓料理變化簡單又快速，長時間防疫「宅」家也能大量購買食材，輕鬆保存，與家人同享健康的美味料理。

即日起至 8 月 31 日止，購買 LG InstaView敲敲看門中門冰箱及直驅變頻對開冰箱指定機型，上網登錄後，即可兌換輝葉miniV美型口袋按摩槍、全家禮物卡1,000元等多項好禮；即日起至 6 月 27 日止，於 LG 官方社群活動貼文下留言分享微波爐料理食譜，即有機會獲得 LG NeoChef智慧變頻蒸烘烤微波爐乙台。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，近幾年全民健康意識抬頭，居家自煮比例相對大幅提升，加上近期疫情仍未趨緩，大部分家庭皆改以一次性大量採買，減少外出頻率，防疫的同時更須顧及食物保鮮和健康飲食概念。

宋益煥指出，LG 門中門冰箱以及智慧變頻蒸烘烤微波爐，可一次解決食材購買到美味上桌的安心流程，讓消費者從食材的保存保鮮，到餐食的料理過程都面面俱到，兼顧料理省時變化、節能省電的同時，也能輕鬆與全家人『宅』家防疫，享受健康美好生活。