雲豹能源捐物資 力挺全台防疫

全台新冠疫情嚴峻，各地防疫資源快速消耗，雲豹能源捐贈一萬一千套防護面罩及隔離衣、八千片N95口罩及手套，給全台14個縣市政府，讓地方政府將資源分送至當地最需要的團體及機構，以實際行動支援防疫物資，盼紓解地方壓力，祈禱台灣早日脫離疫情。

雲豹能源執行長譚宇軒表示，全台一命，團結抗疫，這時候更應該發揮企業的社會責任，貢獻心力！雙北是此波疫情的重災區，本島各縣市也都有確診者，雲豹能源得知地方上防疫物資量能吃緊，秉持著企業回饋社會的精神，藉由捐贈防疫物資，力挺在第一線的防疫人員。

這次捐贈基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣等全台共14個縣市政府防疫物資，經與各縣市政府確認地方上短缺物資，分別捐助防護面罩、隔離衣、N95口罩及手套等，交由各縣市政府派發給當地在前線抗疫的團體及機構。雲豹能源的執行長譚宇軒說：「雖然雲豹能源捐贈給各縣市的物資數量，相較大型企業並不是最多，但期待能拋磚引玉，讓大家防疫一心，號召更多資源與力量，共同投入，對抗疫情。」

其中，雲豹能源公關長蔡沁瑜親自送一千套防護面罩及隔離衣至桃園市政府交通局，將提供給桃園市防疫計程車隊使用。目前桃園市防疫車隊有533位司機，每日載送約100位居家隔離者、輕症者、解隔離者。

桃園國際機場排班車自律委員會主委黃良易表示，外界看起來我們是冒著染疫的風險，但若沒有人去做，就沒辦法解決這個問題，只要車隊做好防護措施，就不需要太過擔心，尤其雲豹能源捐贈面罩和隔離衣，有如及時雨，讓整個防護措施大大提升。

車隊成員徐先生也說：「疫情爆發以來少了很多機場旅客，收入比起以前只剩一成，雖然家人也會擔心作防疫車隊的工作，但我們作好完善的防護及清潔工作，讓家人能安心，乘客也會更放心。」

雲豹能源公關長蔡沁瑜表示，這些桃園防疫車隊的運將們，肩負起國門防疫重擔，雖然不是第一線的醫療人員，但工作環境暴露在危險中，非常需要防護資源，我們提供整套的面罩及隔離衣，讓運匠們在工作時使用，避免染疫風險、保護自己，才有能力照顧其他人。

桃園市防疫計程車是全國唯一與機場計程車合作成立的防疫車隊，桃園市長鄭文燦也特別感謝雲豹能源捐贈防護面罩及隔離衣，讓桃園市防疫車隊的防護裝備再升級。

桃園市交通局長劉慶豐表示，自去年3月成立以來，歷經部桃事件、華航諾富特事件、三級警戒狀態等，這段期間沒有任何一位司機有確診的紀錄，車隊的人員訓練、清消作業及防護措施都非常確實。6月起也配合運送快篩陽性反應者載送至檢疫所或防疫旅館等的任務，雲豹能源在此疫情嚴峻之際，有如及時雨一般，贈送防疫物資提昇本市防疫車隊的配備，讓車隊能以最高規格的防護，保障駕駛及乘客的安全，為桃園的防疫加分。