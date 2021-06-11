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宣捷幹細胞、雙和醫院攜手 啟動重症患者治療

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新冠肺炎本土病例急增，多家醫院相繼爆發群聚感染，且重症比例攀升，台灣疫情嚴峻，宣捷幹細胞（4724）攜手雙和醫院，預計以100劑間質幹細胞產品用於治療新冠肺炎重症病人，希望能降低新冠肺炎重症死亡率。

宣捷幹細胞表示，異體臍帶間質幹細胞新藥參與醫藥品查驗中心「CDE can Help」專案認可，已在6月4日獲得通知，衛福部食藥署（TFDA）緊急核准由雙和醫院進行緊急病患提供專案申請之恩慈療法。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，罹患新冠病情嚴重的患者，多數都會出現嚴重肺損傷如急性呼吸窘迫症候群（ARDS），是目前新冠肺炎病例常見的併發症之一。眼見死亡病例攀升，希望藉由緊急使用授權（EUA）方式給予新冠肺炎重症患者一線生機，為治療新冠肺炎重症患者盡一份心力。

肺炎 幹細胞

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