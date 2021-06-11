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皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

三顧引進日立組合式負壓隔離艙 上百座三周內抵台

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
三顧已於去年引進由日本日立全球首創的「組合式負壓隔離艙」，原本計畫設計在新的子公司，作為自動化實驗室之用，並專程請日本派員到台灣訓練及講解設備操作，由於該系統在日本不僅具有負壓隔離艙的功能，而且可以轉用來重症病房使用（ICU）。三顧/提供
三顧已於去年引進由日本日立全球首創的「組合式負壓隔離艙」，原本計畫設計在新的子公司，作為自動化實驗室之用，並專程請日本派員到台灣訓練及講解設備操作，由於該系統在日本不僅具有負壓隔離艙的功能，而且可以轉用來重症病房使用（ICU）。三顧/提供

由國內各企業集團，集資捐贈給防疫指揮中心的負壓隔離艙，第一批十座已於10日從日本封裝來台，正式投入防疫任務，預計有上百座將在三週內陸續來台，對於各醫院負壓隔離病房不足的問題提供解決方案。

新冠病毒在全球肆虐，台灣本土個案數近期已達到三級大關人數暴增，導致醫療量能吃緊，負壓隔離病房可能面臨供應不足的困境，這讓醫護人員承受巨大壓力。醫院內隔離病房一旦供應不足，可能面臨病毒擴散的風險，所以「分艙分流」是保護病人和醫護安全的最佳防護方式，減少醫護和病患直接接觸的機會。日本在治療COVID-19的臨床實務上，為了確保醫護人員的安全，防範交叉污染危機於未然之內部隔離尤為重要。

三顧（3224）已於去年引進由日本日立全球首創的「組合式負壓隔離艙」，原本計畫設計在新的子公司，作為自動化實驗室之用，並專程請日本派員到台灣訓練及講解設備操作，由於該系統在日本不僅具有負壓隔離艙的功能，而且可以轉用來重症病房使用（ICU）,因此在台灣疫情突然蔓延的情況下，將該系統投入防疫工作，希望能夠守護第一線醫護人員的安全。

萬海航運（2615）也捐贈價值8,000萬元，共32座組合式負壓隔離艙；元大金控集團由元大證券代表捐贈價值5,000萬元，共20座組合式負壓隔離艙，富邦集團，捐贈價值1,000萬元，共4座組合式負壓隔離艙。而臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣證券交易所及臺灣期貨交易所各自捐贈800萬元，證券櫃檯買賣中心捐贈600萬元，合計1000萬元，一共12座組合式負壓隔離艙。深知醫療資源緊繃、前線醫護人員身心嚴重負荷沉重及辛苦，期盼透過對醫療體系的支援，第一時間挺身而出，帶動防疫能量，期盼透過對第一線醫療體系的支援，為全民防疫注入有形的力量，同島一命、共度難關。

三顧表示，此套系統在日本新冠肺炎的肆虐下，已經有超過八家醫院與大型藥廠使用，其中大阪大學醫學系附屬醫院也採用了本負壓艙，用於加護病房內治療新冠肺炎患者。這家日本的國立研究醫院，認同使用此革命性且又有效果之產品來照顧患者，是有史以來第一次發生的事。

其中最重要的差異點在於醫療技師、醫療團隊、醫師、護士的動線分離，用來保護患者。因此，病房、加護病房等醫療資源不足之重要時間點上，這個產品在保護患者與醫療團隊上發揮功效。

醫護人員 日本

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