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豪雨襲台 華南木瓜保險近七成保戶可獲理賠

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

受到滯留鋒面影響，自6月5日起南台灣豪雨不斷，對南台灣木瓜農民造成巨大影響。華南產險表示，自豪雨發生迄今，台南市、屏東縣以及高雄市六龜區所約定的氣象觀測站，皆已觀測到連續五日累積雨量超過400毫米，達到木瓜保險的降雨量參數理賠門檻，經過統計有近七成投保農民符合理賠資格，為此華南產險已啟動快速理賠作業並主動通知，將在最短時間內完成保險金給付。

華南產險推出的華南產物風速及降雨量參數木瓜保險，是國內首創農作物保險可附加投保農業設施(棚架網室)的農業保單，可依需求單獨投保風速參數，或風速及降雨量參數，風速參數是在颱風期間內，經約定氣象觀測站測得最高之最大陣風，達蒲福風級十級為理賠門檻；降雨量則是「保險期間內」連續五日內累積降雨量達400毫米，提供農民最為充足的保障。

只要中央氣象局發布海上、陸上颱風警報或豪雨特報，華南產險便會主動監測氣象觀測站數據，一旦達到理賠門檻便會以簡訊通知投保農民，並依照投保時所提供的銀行帳戶進行快速撥款，具有數據公正客觀、理賠快速簡便的特色，且因災後無須勘損，不僅可加速理賠流程，亦可避免理賠爭議。

目前木瓜保險是以全國前三大產區為承保區域，包括台南市楠西區、南化區、玉井區、大內區以及山上區；高雄市為旗山區、美濃區、杉林區以及六龜區；屏東縣則為新埤鄉、內埔鄉、高樹鄉、鹽埔鄉以及長治鄉。

華南產險提醒，今年木瓜保險首波銷售期至6月30日截止，目前適逢梅雨季且颱風季即將到來，為因應後續可能發生的颱風與豪雨，建議尚未投保的農民可儘速向華南產險提出投保申請，並在保費補助申請截止日前，向所在地區農會提出保費補助申請，錯過這次下次投保就要等到10月份。

理賠 保險金 雨量

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