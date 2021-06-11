ICU醫師陳志金教你淨化防疫 別忽略6大NG脫口罩行為

疫情持續延燒到全台灣，近期接連的爆出單日本土百位確診案例，壟罩在新型冠狀病毒的不安下，瑞典空氣清淨機領導品牌Blueair邀請，站在防疫第一線的ICU(加護病房)醫師陳志金分享「防疫也可以很輕鬆！教你淨化防疫」。

陳醫師作為胸腔內科專科、重症專科醫師以及父親的角度，分享國人在疫情中聰明面對防疫新生活。陳志金醫師首先建議6大NG脫口罩行為，忽略這些行為都有可能會造成感染風險增加：

1.脫下後放桌上、2.脫下後不洗手摸口眼鼻、3.脫下後揉一揉直接丟進垃圾桶、4.直接碰觸口罩外層、5.剪碎口罩、6.內外交替使用。這些做法，都會讓自己的手去接觸到口罩受污染的外層，因而透過手去接觸眼、口、鼻，而把病毒帶入體內。

陳醫師也建議，在落實防疫新生活時，可以運用的聰明技巧：

一、口罩不重複使用：在本土疫情嚴峻期間，不建議將取下的口罩折後放在口罩套，再重複使用，這樣會有碰觸到口罩表面，造成污染的風險。

二、裡外淨化：醫師提到，疫情嚴峻下，許多人宅在家裡的時間會比較常，因而對家中的空氣品質要求也會比較高。為避免接觸外送增加風險，傾向在家煮飯，室內就會受廚房油煙污染，建議可選擇一台有口碑的空氣清淨機，隨時淨化室內空氣。陳醫師更呼籲民眾，除了清淨室內空氣，心境上也要『清淨』，保持充足睡眠、愉快心情、積極配合防疫政策，一同正向抗疫，才是面對疫情的最佳良藥。

三、聰明與外界連結：父母從小最常叮嚀孩子的一句話就是：「手不要亂摸！」。現今遇上防疫期間不得已要出門時，最怕就是觸碰到門把、握把、電梯按鍵、ATM等大眾會接觸到的表層，醫師建議隨身攜帶一支「抽掉筆芯、有蓋的原子筆」來協助按鍵，並且隨身攜帶酒精乾洗手液，回到家開門前，先以酒精噴滿雙手把關，避免將病毒帶回家的風險。

四、外出聰明洗手：勤洗手儼然成為全民運動，避免外出時沒有抗菌洗手液時，可以將屬於自己的洗手液分裝到分裝瓶，隨身攜帶。不僅可以減少與他人接觸的危險，外出時也可落實洗手步驟，同時節省家中沒使用完的洗手乳，防疫又節約。