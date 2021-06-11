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林芳怡驟逝 雄獅董座：盼她在天堂自由悠遊

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
雄獅旅遊集團董事長王文傑給員工的說明。黃淑惠翻攝
雄獅旅遊集團董事長王文傑給員工的說明。黃淑惠翻攝

雄獅集團旗下的欣傳媒資深總監林芳怡，驚傳10日因新冠肺炎驟逝，昨日早上八點接到她的家人通知，芳怡老師因呼吸困難後送醫急救後不治往生，後經PCR檢測為陽性。

雄獅旅遊集團董事長王文傑表示，林芳怡在集團內深受各主管與同仁的喜愛，向來以「芳怡老師」來表達對她的尊重，集團同仁得知此事除了震驚與難過之外，全體亦深感哀慟。由於事發突然，加上目前疫情嚴峻，大家不方便外出弔唁，林芳怡臉書湧入各界哀悼、祝禱，為了讓老師可以安心長眠休息不再被打擾，還請大家靜待其家人安排，先勿打擾。

雄獅集團欣傳媒同仁自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知芳怡老師PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。

此外，松山文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林總監發生此事深感遺憾，亦謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施，以維護大家的健康與安全。

說明內容如下：

親愛的集團同仁：

我們最敬愛的欣傳媒林芳怡資深總監於昨日(6/10)凌晨一點多離開了我們。

昨日早上八點接到她的家人通知，芳怡老師因呼吸困難後送醫急救後不治往生，後經PCR檢測為陽性。芳怡老師在集團內深受各主管與同仁的喜愛，向來以「芳怡老師」來表達對她的尊重，集團同仁得知此事除了震驚與難過之外，全體亦深感哀慟。由於事發突然，加上目前疫情嚴峻，大家不方便外出弔唁，芳怡老師的臉書湧入各界哀悼，請大家默念為老師離世祝禱，為了讓老師可以安心長眠休息不再被打擾，還請大家靜待其家人安排，先勿打擾。

雄獅集團欣傳媒同仁自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知芳怡老師PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。此外，松山文創園區所屬單位台北市文化基金會，對於林總監發生此事深感遺憾，亦謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施，以維護大家的健康與安全。

芳怡老師在公司任職近十年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對雄獅集團邁向生活產業的貢獻卓著，提升了雄獅旅遊的品牌價值，芳怡老師在建築、設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味與熱情，理性與感性兼具的她，專業權威服眾，而待人親切和善，工作上是追求卓越的引領者，生活上是所有人的好朋友，與她相處如沐春風、就像家人般自在。

面對疫情的蔓延，我們沒有被擊敗的權力，面對疫情的強襲，我們有著更堅強的理由，一切只為了陪著你，好好生活下去。相信芳怡老師在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世界。芳怡老師您一路好走，我們永遠愛妳！

雄獅旅遊集團董事長 王文傑

雄獅 疫情

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