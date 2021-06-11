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台中和站前店有櫃姊染疫 新光三越：兩店進行全員快篩

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

疫情嚴峻，連商場櫃姐都中標！百貨龍頭新光三越站前與台中中港店皆有櫃姐染疫，對此，新光三越今（11）日表示，站前店明（12）日起至14日連續三天，將進行全員快篩，台中店今下午亦將配合市政府進行員工快篩。

新光三越表示，各店於接獲確診者通知的第一時間，立即啟動防疫應變機制，包括周邊人員健康狀況及接觸史的調查與管理，並立即進行全館全面徹底清潔消毒作業，以提供顧客及員工安全安心的環境。

台北站前店接獲衛生局通知，立刻進行全館大清消，並針對跨樓層同仁進行健康狀況及接觸史調查，已請相關人員進行自主健康管理。為進一步確保專櫃人員及員工的健康安全，台北站前店明起將再休館三天(6/12至6/14)進行全員快篩，以讓員工得以安心工作。

台中中港店昨（10）日晚間七點多接獲衛生局通知，得知該員為親屬接觸感染，即刻於晚間七點半進行閉店消毒，並於今休館一天，全面強化實施全館預防性消毒作業。

新光三越也提到，各店持續落實各項防疫措施，全館實聯制、口罩100%到位、入場量溫、員工自主建康管理、以及現行縮短營業時間、分流上班，消毒工作包括每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭、館內隨時排換氣維持新鮮空氣、每週館內外兩至三次大型消毒等。

新光三越

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