家電廠5月業績飆 東元、大同後市看好

家電廠業績同步翻紅，東元（1504）、大同（2371）、禾聯碩（5283）、聲寶（1604）、三洋電（1614）5月受惠於氣溫飆升帶動夏季家電銷售，5月營收全數「年月雙增」迎來旺季。接下來儘管因為疫情關係，實體門市選購人潮銳減，可能使家電銷售受到影響，不過東元馬達產品調漲售價，大同大功率電動車動力系統通過性能測試，可望助攻業績表現，後市看好。

東元5月營收44.4億元，年增28.9%、月增6.2%，創下近8年同期新高。東元表示，北美市場從上月起明顯復甦，年成長率已由負轉正，中國大陸市場需求維持強勢，歐洲市場市況也持續回溫，將共同推升本季業績表現；馬達、自動化解決方案、家電、工程等各項產品，上月營收也同步成長。

展望後市，東元受惠於中小學「班班有冷氣」政策，在22個縣市中已有20個縣市得標，取得訂單數量超過4萬台，對今年家電產品線營收、獲利均會有明顯挹注；馬達產品則因原物料價格飆漲，已全面調漲售價，效益將自下半年逐月實現。

大同5月營收27.65億元，年增11.9%、24.7%。大同經工研院授權技術轉移，所開發出的國產第一款電動巴士「250kW動力系統」，日前通過財團法人車輛研究測試中心（ARTC）性能測試，目前已與唐榮車輛合作，邁入正式接單量產階段。

除了國內市場，大同未來可望以MIT（Made in Tatung）品牌行銷海外，擴大電動車馬達銷售規模。大同執行副總經理戴豐樹表示，未來大同馬達驅動器研發團隊將以該動力系統為基礎，向下延伸至中型商用車和房車動力系統開發與應用，拓展不同產品的自主設計開發能力。

禾聯碩5月營收7.05億元，年增28.1%、月增30.1%，為歷史同期新高。禾聯碩指出，夏季炎熱且居家辦公人員增加，風扇需求強勁，相較同期有顯著成長，全品項風扇今年有機會挑戰50萬台的新紀錄。

禾聯碩今年以來業績表現火燙，前5月累計營收達25.4億元，年增16.6%，攀上歷史同期高峰。

聲寶5月營收8.39億元，年增12.1%、月增22.7%，為近5年同期新高。聲寶表示，5月上旬冷氣、冰箱等夏季商品銷售不錯，下旬實體門市銷售情況則受到疫情干擾，略有影響。

對於近期疫情升溫，聲寶表示，目前疫情對於產品生產及運送沒有影響，不過民眾無法到實體通路選購，實體門市銷售情況轉弱。不過，聲寶防疫商品買氣在5月明顯上揚，像是冰箱銷售成長約二成，冷凍櫃成長一倍，空氣清淨機更是成長二倍，預期接下來相關品項仍能維持不錯銷量。

三洋電5月營收6.13億元，年增6.6%、月增35.3%，為近11年同期新高。三洋電表示，5月因為台灣本土疫情趨嚴，國內市場對於家用冷凍櫃需求增加，加上國外冷凍櫃需求持穩，推升三洋電整體冷凍櫃產品銷售成長約三成。

此外，因為上月氣溫炎熱，也讓冷氣需求跟著加溫，銷售較去年成長15%。