挺醫護助餐廳！群募平台推募資方案 提供餐點、蔬菜箱

疫情持續延燒，第一線醫事人員在醫療現場承受龐大壓力，每天基本餐食也成問題；部分熱區醫院面臨訂不到餐、外送不送，以及家中生鮮食材短缺但無法採買困境。餐飲從業人員也面臨生存的困難。許多企業捐助金額，不過對基層人員來說仍緩不濟急。

新創業者串連，由生鮮配送平台「鄰家鮮生」× 群眾集資平台「WaBay 挖貝」× 線上點餐系統「快一點」發起計畫，與社會企業「好事交易所」共同策動，連結多家餐飲品牌、醫事單位、計程車隊品牌共同發起「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，藉由群眾集資的方式，希望邀請社會大眾一起相挺。

點選計畫中的各項方案，便可媒合餐飲店家與生鮮蔬果平台，由台灣大車隊將每日當餐配送餐點至參與計畫之醫療院所，或配送蔬果箱至醫事人員家中，提供醫事人員每日營養所需之餘，也讓餐飲業者、計程車司機在疫情衝擊下獲得穩定的支持。

負責集資平台的貝殼放大統計，首波合作餐飲店家包含了凡燒臘、鹹酥李、上海鄉村、豊賀大酒家、善菓屋、真芳、Mia Cucina、上善豆家、永心鳳茶、瑞記海南雞飯、Vegan Amore蔬慕、心潮飯店、添好運、京星港式飲茶，並歡迎更多店家持續加入。首波合作醫事單位包含，國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院和平院區、臺北市立聯合醫院中興院區，並將陸續增加中。

計畫事先與第一階段院區的主責人員確認實際需求和配送方式，在院區建立直接聯繫窗口和分送路徑，免除接收、派發餐盒的困擾，確保每份餐點在進入院區後都能妥善送達給醫事人員，預計每天可提供 1,200 份餐點。專案昨日上線以來，已累積提供醫事人員超過千份待用餐點與50餘盒待用蔬果箱。