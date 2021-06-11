店家急轉型 Yahoo奇摩超級商城x拍賣兩大平台推優惠

疫情嚴峻，許多店家急於轉型網路銷售，Yahoo奇摩超級商城x拍賣兩大平台推出做生意優惠方案，助實體店家轉電商。為了降低感染風險，Yahoo奇摩超級商城《在家快速開店做生意》可以在家簽約、全程零接觸電子化開通，最快6小時內，開店做生意，近期也加碼限量推出《1元開店方案》，公益、餐飲類全年開店費只要1元。Yahoo奇摩拍賣則開放實體店家申請《直播0元方案》，給新轉型的實體店面更多幫助。

Yahoo奇摩超級商城表示，最近開店詢問度升溫，近一個月「居家生活」類新進店家數增長超過3倍、「美食」新進店家數較去年同期翻倍成長。

Yahoo奇摩超級商城推出《在家快速開店做生意》優惠方案，開店申請全面線上化，在家即可零接觸完成簽約、繳費、開通，最快6小時線上開店做生意，平均每天僅要26元；並贈送站內萬元廣告資源與百萬流量曝光、電商大學免費線上課程24小時隨點隨上，搶攻線上人潮。

針對公益組織及實體餐飲店，6月底前限量推出《1元開店方案》，全年開店費用僅需1元，再送網路開店教戰手冊，讓店家無負擔、輕鬆跨足網購。

Yahoo奇摩拍賣觀察發現，消費者防疫在家，拍賣直播每天平均觀看次數翻倍成長、觀看時間年增7成，成消費者網購管道之一。自5月底推出《美食直播0元方案》以來，吸引許多名店進駐，現在不限實體餐廳，全面開放全台實體店家申請《直播0元方案》，新註冊加入的實體賣家，可享包含交易手續費、社群威力包三個月0元優惠、拍賣百萬流量免費曝光、加碼送直播致勝攻略等優惠。