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疫情帶動蔬菜箱大賣 奧丁丁銷售翻倍成長

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土疫情持續延燒，三級警戒延長至28日，民眾不外出，消費模式改以網購採買民生物資，帶動蔬菜箱、肉箱等食材箱成近期電商熱銷品。電商平台奧丁丁市集統計，加碼推出三款全新蔬菜箱，攜手農會與小農，平台共計有六款產地直送蔬菜箱，開賣至今銷售成長逾10倍。

面對全台蔬菜箱搶購熱潮，新社果菜合作社李慶國經理建議蔬菜箱食用順序是葉菜類→瓜果類→菇類→根莖類。在保存上，他提醒，地瓜、洋蔥切記不要冷藏，放置通風處即可，如洋蔥遇濕氣，外皮及根部出現發霉情況，剝除外皮即可。且蔬菜不易保存，仍希望大家不要大量囤積。也因產地大雨，蔬果可能會稍有瑕疵，希望消費者包涵。

奧丁丁指出，根據Google Trend搜尋熱度顯示，近期防疫食材宅配組合搜尋量大增，「蔬菜箱」近三周搜尋量顯著飆升。各大通路及電商紛推蔬菜箱，電商平台奧丁丁市集攜手小農加碼推出三款全新蔬菜箱－《阿貴的築夢梅園》友善生態蔬菜箱、《smile果物嚴選》一周蔬菜箱、《部落易購》友善生活蔬菜箱，涵蓋平台原有《永齡農場》有機生活蔬菜箱、《壽豐鄉農會》有機蔬果箱、《新社果菜合作社》有機蔬菜箱，共六款產地直送蔬菜箱，以多元產地蔬果及各式份量配置，方便民眾依家庭成員人數及喜好自由選擇，一鍵下單零接觸宅配到府。

奧丁丁市集行銷業務經理陳林楷峪表示，5月中旬疫情爆發，民眾因防疫需求，大量訂購蔬菜箱、肉箱等食材組合箱，三周以來蔬菜箱、肉箱銷售數成長逾10倍。由於蔬菜箱需求量大，部分農民甚至要限量供應，以確保出貨品質及每周供貨穩定。還提供一對一專人服務，幫助長輩訂購商品，降低長輩外出採購的接觸與群聚風險。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，自疫情爆發，興起食材及民生用品搶購潮，奧丁丁市集五月營業額成長5倍，Premium會員數成長3倍，選擇一年訂閱服務的會員更較過往成長8倍，且平均消費筆數明顯上升，顯見民眾消費型態轉變。近期物流塞車，奧丁丁市集接下來將與地方農友合作協助配送，確保食材新鮮宅配到府。

電商 網購

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