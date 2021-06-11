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台中建築工地創消毒隧道 從頭到腳全面防疫

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
消毒隧道。圖／業者提供
消毒隧道。圖／業者提供

新冠疫情爆發，各行各業繃緊神經。中部建商久樘開發自創工地「消毒隧道」，進入工地可從頭到腳消毒，提供建築勞工安心的工作環境與健康保障，讓施工人員直呼好安心。

久樘開發自創的消毒隧道，是結合2台大型消毒噴霧機、地面鞋底消毒走道，以及四面包覆的防水布隧道。

久樘開發公司人員表示，噴霧機所使用的消毒藥劑「PL-600二氧化氯抗菌片」，經過「國防醫學院預防醫學研究所」實驗測試，對新冠病毒抑制效果可達到99.99％。

目前久樘開發旗下5處工地皆有設有消毒隧道，所有人員進入工區除了遵守實聯制登記、量測體溫、手部酒精消毒、配戴口罩之外，也都需經過消毒隧道，以保障包商及施工人員安全。

久樘開發表示，除了建築工地之外，久樘開發各個銷售接待中心也都會設置消毒噴霧機，依照空間坪數大小，可配置足量的消毒噴霧機，提供同仁們安心工作場域。

營造業者指出，一家小型的建築業相關廠商可能會接觸2至3個以上的工地，活動範圍較一般上班族更廣，風險自然增加不少，在目前建築業缺工、搶工的情況下，維護勞工安全更是重要。

工安 疫情 口罩

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