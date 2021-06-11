櫃姐染疫！新光三越站前店停業三日 進行全員快篩

新光三越近日傳出包括台中店、台北站前店皆有櫃姐染疫。新光三越今（11）日表示，台北站前店將休館三天，進行全員快篩，另，台中店今日也休館一天，全面強化實施全館預防性消毒作業。

新光三越表示，各店於接獲確診者通知的第一時間，立即啟動防疫應變機制，包括周邊人員健康狀況及接觸史的調查與管理，並立即進行全館全面徹底清潔消毒作業，以提供顧客及員工安全安心的環境。

台北站前店接獲衛生局通知，當天立刻進行全館大清消，並針對跨樓層同仁進行健康狀況及接觸史調查，已請相關人員居家隔離及進行自主健康管理。為進一步確保專櫃人員及員工的健康安全，台北站前店將再休館三天進行全員快篩，以讓員工得以安心工作。

台中中港店昨日晚間七點多接獲衛生局通知，得知該員為親屬接觸感染，即刻於晚間7點半進行閉店消毒，並於今日再休館一天，全面強化實施全館預防性消毒作業。

新光三越表示，疫情以來，各店持續嚴謹落實各項防疫措施，全館實聯制、口罩100%到位、入場量溫、員工自主建康管理、以及現行縮短營業時間、分流上班，消毒工作包括每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭、館內隨時排換氣維持新鮮空氣、每週館內外2至3次大型消毒等。新光三越所有人員將持續配合政府防疫政策，落實全館各項防疫措施，提供顧客與員工安全安心的環境，防疫工作絕不鬆懈。