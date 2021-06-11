新光三越站前店、台中店櫃姐染疫 今停業清消

新光三越一口氣爆發旗下兩間百貨櫃姐染疫。包括新光三越台中店有一名櫃姐染疫，新光三越站前店也傳出3名櫃姐新冠肺炎確診。對此，新光三越表示，站前店與台中店今日皆休館進行大規模清消，不過，相關訊息以疾管局發布為主。

新光三越站前店表示，得知有員工確診後，昨天下午5點已提早打烊進行全面大清消，今日將停業一天，至於明天是否開業，內部還未接到指示。此外，有傳出共有3名櫃姐確診，且最早的是在6月1日，對此新光三越表示，無法評論與證實，疫調內容要相關主管機關發布。

新光三越台中店表示，因接獲主管機關通知有員工染疫，昨日已提前半小時打烊進行清消，今日整日亦休館進行第二波消毒，預計明日恢復營業。