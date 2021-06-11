晶華17億出售子公司達美樂披薩股權

晶華（2707）於6月10日召開董事會，決議通過將出售子公司達美樂披薩股份有限公司全部股權予澳大利亞Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia。本次股權交易金額為新台幣17億428萬5仟元 (加上交易交割日結算流動資產及負債調整數)，預定簽約後90天完成交割。

此現金入帳將使晶華可在全球及台灣疫情嚴峻考驗下保障全體同仁的工作權，提升股東權益，持續聚焦並強化經營競爭力。

晶華國際酒店集團出售達美樂披薩股份有限公司，主要係基於經營策略聚焦的考量，日後將專注於旅館經營管理以及品牌授權。目前集團旗下在台灣擁有Regent Taipei (晶華)、Silks Place (晶英)、Wellspring by Silks (晶泉丰旅)、Just Sleep(捷絲旅) …等15家營運中與5家開發中的旅館，加上8家海外Regent Hotels & Resorts (麗晶酒店)，集團除了更致力於海內外各品牌旅館的開發拓展之外，也積極進行台灣區Regent (晶華麗晶)品牌酒店與豪邸的授權與管理業務。

台灣區達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華國際酒店集團接手代理後、以其擅長的餐飲及飯店管理模式大幅加快展店的速度與數量，經營績效斐然，目前共擁有138家加盟店及19家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，2020年稅後淨利約新台幣6仟8佰萬，具有長期市場增長潛力，因而受到Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia的青睞。

Domino's Pizza Enterprises Ltd (DPE) 是澳大利亞最大的披薩連鎖店，無論是在門市商店數量還是網絡銷售業績都獨占鰲頭，是Domino's Pizza品牌在世界上最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊，除了澳大利亞之外，另在紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥亦擁有達美樂品牌和網絡的獨家特許經營權。Domino's Pizza Enterprises Ltd.目前在以上9個國家共擁有 2,700 多家門市，是國際首屈一指的 Domino 特許經營商，相信日後在DPE優勢延伸的帶領下，台灣區達美樂將躍升為全台最大的披薩連鎖店。