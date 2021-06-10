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宏匯廣場6月12日恢復餐飲 自主啟動餐飲同仁防疫篩檢

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」。宏匯廣場/提供
宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」。宏匯廣場/提供

新莊宏匯廣場近期配合政府防疫政策，徹底執行自主停業19天。為服務市民，B2田倉超市率先在6月5日恢復營業，供應民生物資，6月12日將恢復全館餐飲外帶服務。

此外，宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」，與新北市立聯合醫院三重院區合作，為31家餐飲專櫃，257位餐飲同仁進行快篩，依據新北市立聯合醫院的通知，今（10）日接受快篩的專櫃同仁全為陰性，都可重返工作崗位，宏匯廣場仍會持續提醒同仁們加強自我健康監測並落實防疫措施。

宏匯廣場在疫情三級警戒起，即推動宏匯美食免入館安心帶活動，在經過了19天的自主停業後，為恢復餐飲外帶服務，提前準備為餐飲專櫃同仁自主防疫篩檢。

在居家防疫期間顧客一通電話訂餐，不需入館即可享用加倍安心的美食，解決每日準備三餐的日常煩惱。

宏匯廣場邀請顧客，共同支持因疫情受到衝擊的餐飲業者，本次安心帶共31家餐飲品牌參與，包含饗賓集團的開飯川食堂、饗泰多、及布娜飛、瘋一鍋、Mo-Mo Paradise、燒肉LIKE、NARA Thai、21世紀、星巴克等，提供現做外帶餐點，為居家防疫的日常用餐加入更多選擇。

自6月12日起為期一個月期間，宏匯廣場將捐出餐飲安心帶收益的10%予「新北市好日子愛心大平台」做為防疫基金，感謝第一線的醫護天使及所有支援防疫工作的人員，為喜愛宏匯廣場的顧客共同為新北市抗疫盡一份心力。

餐飲業 疫情

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