公益結合拓客活動奏效 羅麗芬5月營收年增34.7％

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）於今（10）日公告5月營收8,013萬元，較去年同期成長34.7％；累計1-5月營收3.5億元，年增56.8％。本公司5月份營收主要為線下面護三大品牌同時推出終端顧客愛心助農拓客卡以及2021年第1次全國招商大會簽單後各加盟店常規進貨銷售商品，同時養生品牌及線上品牌均按計畫推進中。

羅麗芬表示，第2季的營銷策略奏效，包含＂愛心助農拓客卡＂有效達到拓展新客及老顧客進店目的，預期6、7月份可大量提升客戶升卡購買療程套盒及家居產品，整體行銷效益將可反應於下半年業績，全年營收逐季走高可期。

後疫情時代化妝品產業各新舊線上品牌均加速推動品牌建設及銷售流量，羅麗芬旗下新零售品牌《伊姿佰EasyBio》今年於電視及新媒體加大力度推廣，形成品牌建設宣傳閉環，包括KOL推廣、抖音視頻資訊流推廣與天貓、抖音、快手代播運營等，加上洽談明星藝人直播帶貨，帶動新品牌的銷售與提高知名度，效益將可逐漸顯現。

中國大陸疫情大部分地區已受控制，目前僅於小部分地區有疫情影響，終端顧客進美容院消費的情況已逐步恢復疫情前，因此本公司線下面護三大品牌以及養生品牌，還有線上品牌均依照年度計畫順利執行中，預期能達成營收逐季成長目標。