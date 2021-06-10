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自行車做好了送不出去 光美利達就有規模7億元待出口

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

自行車大廠美利達（9914）5月營收較去年同期衰退8.8%，主要是受到船班與缺櫃問題影響出貨，即使市場需求強勁，而且車存水位極低，但截至5月底已完成的整車等待出口的規模已超過7億元，不只影響自行車廠營收，更造成自行車缺車問題更加嚴重。

美利達公司表示，在海外高階市場熱銷且通路庫存水位偏低需持續回補的情況下，需求大幅增加的拉貨期間延長，訂單能見度已延伸到明年9月。出口端（台灣廠）近期因缺櫃及船班調度瓶頸等變數，致部分遞延出貨，截至5月底已完成之整車（含傳統及電動自行車）滯留庫存等待出口之規模逾7億元。

巨大（9921）5月營收71.9 億元, 較去年同期成長1.5%； 1至5月集團累計營收347.08億元, 年增36.44%。美利達5月營收23.5億元，年減8.8%，前五月的累積營收127.9億元，則仍成長28.7%。

巨大公司指出，歐美自行車市場需求依舊強勁。巨大集團5月營收成長主要來自代工業務，自有品牌因去年同期銷售基期高 以及銷售公司庫存水位低，銷售受到影響。

營收 電動自行車

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