物流塞爆 北市府放寬計程車可加入快送物流行列
因疫情嚴峻，很多人不敢出門，生活用品和餐飲都靠物流外送，導致物流配送能量幾近飽和，生鮮食品已不再接單，造成很多民眾的不便，台北市長柯文哲今（10）日宣布，考量疫情期間特殊狀況，且計程車業的載運量只剩兩成，所以同意北市計程車可以加入快送物流行列，運送費用由計程車業者與合作商家協商。
柯文哲說，現在大家都不敢出門，所以物流業的量非常大，現在已經飽和，很多貨都延遲送達，但是計程車生意因為沒有人掉到只剩兩成，所以一個太多、一個是快沒工作。根據現行法令規定，計程車是不可送貨的，必須載客且照表收費，但現在是非常時期，要依據現況進行調整，所以同意開放北市計程車加入送貨行列。
北市公共運輸處補充說，北市開放計程車可協助載送貨物及外送餐點，運費由計程車業者與合作商家協商，無須照錶收費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言