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疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

物流塞爆 北市府放寬計程車可加入快送物流行列

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

疫情嚴峻，很多人不敢出門，生活用品和餐飲都靠物流外送，導致物流配送能量幾近飽和，生鮮食品已不再接單，造成很多民眾的不便，台北市長柯文哲今（10）日宣布，考量疫情期間特殊狀況，且計程車業的載運量只剩兩成，所以同意北市計程車可以加入快送物流行列，運送費用由計程車業者與合作商家協商。

柯文哲說，現在大家都不敢出門，所以物流業的量非常大，現在已經飽和，很多貨都延遲送達，但是計程車生意因為沒有人掉到只剩兩成，所以一個太多、一個是快沒工作。根據現行法令規定，計程車是不可送貨的，必須載客且照表收費，但現在是非常時期，要依據現況進行調整，所以同意開放北市計程車加入送貨行列。

北市公共運輸處補充說，北市開放計程車可協助載送貨物及外送餐點，運費由計程車業者與合作商家協商，無須照錶收費。

計程車 疫情 柯文哲

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