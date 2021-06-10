台企銀主動通報總行人資員工確診 同樓全快篩

台企銀（2834）總行傳出有一名人力資源處行員自己發現健保卡健康存摺紀錄新冠肺炎確診，台企銀已主動通知衛生單位，將匡列與該名行員同一樓層全部同仁做快篩檢測，密集接觸同仁則將居家隔離。

台企銀5月底法說會，人資處報告該行有七位同仁因家人確診而隔離中，之後增為八位，但陸續在隔離期滿與篩檢陰性後，返回工作崗位。不料人資處內部卻在今天傳出有一位同仁確診，通報行方後，台企銀除了立即主動通知衛生單位外，也將請該樓層同仁全數快篩，電梯分流，並將該樓層先行消毒，稍晚總行大樓全部大消毒。

台企銀高層主管指出，該名行員原本工作即為聯繫關切居家隔離同仁每天自主健康管理狀況，屬勞安業務，因此本身較具警覺性，在日前身體不適就醫做PCR篩檢後，昨（9）日已請假在家，主動查詢健保資料健康存摺才發現篩檢結果為陽性，但沒有接獲衛生單位通知，今天行方得悉趕緊應變。