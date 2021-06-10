永齡發起支援前線行動 17Live、Foodpanda響應

為了支援防疫最前線，永齡基金會今（10）日表示，協同藝啟公司（17Live）、富胖達公司（Foodpanda）等善心企業及民間人士，捐贈醫療物資一批給疫情相對較為嚴重的台北市、新北市醫院以及近期染疫人數較多的苗栗縣，總計募集捐贈物資有1萬件防護衣、4萬個N95口罩，以及400台血氧機。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，感謝熱心參與的企業及友人，其中藝啟公司（17Live）在第一時間就承諾捐贈百萬元參與捐贈計劃，以及富胖達（Foodpanda）公司願意捐贈目前第一線極需的血氧機也超過百萬元，都是在最艱難的時刻願意站出來出錢出力的好企業，好朋友。另外，也要感謝包括訊連玩美教育基金會、經緯管顧、恆偉科技、貓守城堡企業、全力專注公司、沃醫學等還有許多以個人名義參與捐贈的朋友們，謝謝大家的熱心與慷慨。

永齡基金會一向不接受一般民眾或企業捐款，為何這次會發起這個捐贈活動？劉宥彤指出，現在基金會在忙其它的事情，面對多樣化的醫療物資需求，等基金會作業有些緩不濟急，所以原本想個人先找一些朋友一起捐物資，同時也要找合格，有認證的物資來源，非常慶幸光是連絡了幾個朋友，就得到很大的支持，大家真的都對社會很有愛。過去基金會不對外募集，是擔心詐騙的情況，所以這次募集的任何連絡，都是我自己來處理，避免愛心被詐騙或利用。向社會大眾報告捐贈的事情，主要是希望鼓勵大家，雖然疫情艱難，但我們彼此有愛，團結才是逆境的解藥。

永齡基金會此次也由相關單位參與捐贈防護衣，本身仍然不經手捐款及物資等，只做整合，採購，驗證，議價及協調運送等，關於捐贈都是由廠商開發票，及受贈單位開收據給捐贈物資的廠商或個人，避免外界產生疑慮。