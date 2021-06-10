網購挺防疫 悠遊付攜手兩大電商祭優惠

防疫期間減少出門，若要採買用品，網購成為最佳選擇，悠遊付與兩大電商PChome24h購物及生活市集合作，消費者可在家裡就完成採買，不需出門，以實際行動挺防疫。

自6月10日至6月30日，消費者在PChome24h購物單筆消費滿26,666元，使用悠遊付結帳，即回饋悠遊付儲值金1,600元（每悠遊付帳戶限回饋一次），若是悠遊付新客還有加碼回饋100元悠遊付儲值金。搭配PChome24h購物站上促銷活動，想入手高單價的家電、3C可趁此時間撿便宜。

悠遊付與生活市集則是在6月15日起攜手推出回饋優惠，自6月15日至7月19日，成功使用悠遊付支付生活市集訂單，不限金額筆筆回饋5%悠遊付儲值金，每悠遊付帳戶不限回饋次數，回饋上限100元悠遊付儲值金；其中，6月15日至6月21日若單筆消費滿990元，還可享有特別加碼，回饋100元悠遊付儲值金（每悠遊付帳戶限回饋一次）。

舉例而言，消費者在6月15日至6月21日期間，在生活市集單筆消費990元，可同時獲得5%回饋50元悠遊付儲值金及單筆加碼100元悠遊付儲值金，回饋率高達15%。

悠遊卡公司也提醒，由於目前網購爆量，物流上可能稍有延遲，請消費者多點耐心，靜待訂購的商品送達。