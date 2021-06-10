uTagGO攜停車、超商、米其林餐飲業者 推零接觸服務

新冠肺炎疫情嚴峻，遠通電收（ETC／eTag）旗下子公司遠創智慧 (uTagGO) 行車APP品牌跨界攜手多家業者，響應政府防疫升級推「零接觸服務」，防疫三步驟：免排隊、免現金、免接觸。為滿足廣大用路人防疫期間的需求，力推全面零接觸行車繳費服務。

民眾必要外出開車時應做好防疫，避免成為防疫破口。網傳開車族最常見的防疫破口其一，就是停車場繳費機代幣與停車票卡，因此為使降低用路人外出採購時的停車感染風險，遠創(uTagGO)更是攜手全台多家停車業者，共逾500場停車場，以及全台六都，新竹市以及苗栗(頭份市)共同為全民抗疫，力推eTag智慧停車服務，現在用路人立即申辦且完成開通後，再享台中市路邊停車費八折，國道通行費九折。

uTagGO邀全國民眾一起宅在家，全面推行零接觸行車繳費服務外，更是網羅美食消費、影視娛樂、遠端學習視訊設備，等多項民生需求。今年6月起更是攜手全家便利商店、和億生活集團米其林餐飲品牌「添好運」、「了凡油雞燒臘飯麵」；自有電商平台「和億生活go」，以及知名視聽通訊設備業者(My sound)共同抗疫。

民眾不用出門，只要在家下載註冊加入uTagGO APP，最快3分鐘內就能一指輕鬆完成點數兌換國道eTag儲值金或網購商品。全家便利商店推出6,000點可兌換20元國道eTag儲值金(兌換無上限)，和億生活集團推出「食在安心•食在便利添好運」活動，凡uTagGO APP會員至「和億生活go」消費，輸入專屬折扣碼，即享滿千折百，新會員享「滿2,000 八八折」的優惠(即日起至2021/8/31止)。另外My sound更是為全國上班族及親子們著想，推出行車與居家會議必備耳機及視聽設備好康價，還有親子必備的遠端學習網路攝像優惠組合等，讓大家在疫情下的工作與學習生活不間斷，停課不停學。