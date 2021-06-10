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台灣連五個月「生不如死」 前五月出生比死亡少1.7萬人

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
台灣今年連續五個月「生不如死」，總人口數持續下滑。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣今年連續五個月「生不如死」，總人口數持續下滑。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

內政部今（10）日公布人口最新統計，今年前五月出生人數共59,481人，年減9.21%；死亡人數則共77,010人，年增3.14%。出生比死亡人數少17,529人。單看5月，出生12,300人、死亡15,108人，連續五個月「生不如死」。而台灣總人口數持續下滑，自去年底2,356萬餘人，跌到今年5月底剩約2,350萬人左右。

觀察今年1到5月出生人數，除了1月首度發生單月跌破萬人外，2月到5月都分別有超過萬名新生兒誕生，然而累計與去年同期比較，仍呈現減少趨勢，後續仍待觀察。

若觀察結婚統計，今年前五月共48,936對新人步入禮堂，年減11.76%。其中5月由於屬結婚旺季，今年5月有12,634對新人結婚，是今年目前以來單月最多，但仍較去年同月減少17.8%。

而在社會增加方面，今年前五月遷入人口約37.1萬人，遷出41.5萬人，一樣是「入不敷出」，彌補不了出生人數銳減的缺口。

去年台灣人口數首次出現負成長，至去年底台灣人口數為2,356萬1,236人，較前年底減少逾4萬人。而今年以來，總人口持續下降，至5月底僅剩2,349萬9,070人，較去年底又少了6.2萬人。

去年新生兒人數僅16萬5,249人，創下史上新低，死亡人數首次超越出生人數，人口自然成長首度迎來「死亡交叉」；另去年結婚對數僅12萬對，較前一年減少約1萬對，今年新生兒也會受到一定程度衝擊，出生情形也不樂觀。

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