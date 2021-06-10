台灣高鐵T Living線上活動 鼓勵員工樂觀面對防疫生活　

疫情持續影響民眾生活，宅在家成為保護自己、守護親友的必要改變。台灣高鐵公司（2633）為關懷員工防疫期間的身心健康，鼓勵員工正向、樂觀面對防疫生活，同時積極實踐企業社會責任，6月11日起針對全體員工啟動「T Living線上系列活動」。透過三項主題活動，藉由線上交流的連結，維繫員工間的情感，讓同仁在分組居家上班期間，依然緊密地連結在一起，為彼此加油打氣、共好前進，齊心戰勝疫情！

台灣高鐵「T Living線上系列活動」包括「宅家好佳在 投稿樂分享」，鼓勵同仁分享宅家防疫的各種小確幸、「(Re) sale 二手拍賣市集」鼓勵員工落實環保不浪費之理念，以及「捐血及時 愛不延遲」鼓勵高鐵人為受疫情影響的血庫貢獻一己之力。

高鐵公司表示，自去年初疫情爆發以來，高鐵公司不僅戮力於落實各項防疫措施，保障旅客與員工安全，因應辦公與生活型態的轉變，更思考如何善盡對員工的關懷措施，因而於去年即規劃「T Living線上系列活動」，包括料理與運動等主題，鼓勵員工展現職場以外的真實自我，與同仁互動分享，獲得員工熱烈迴響與參與；在今年因應疫情影響加劇，再次推出「T Living線上系列活動」，以分享為主軸，更加入環保永續與社會關懷的元素，希望藉此增進員工凝聚力、認同度與榮譽感，同時在疫情期間，仍積極實踐企業社會責任，期望疫情過後，提供旅客更加優質、貼心、美好的旅運服務。

台灣高鐵公司為防疫自五月底實施分組居家上班措施，使許多同仁已超過半個月未能碰面，除了視訊會議的公務溝通，「宅家好佳在 投稿樂分享」活動讓同仁藉由線上投稿，與其他同仁分享生活點滴，不管是秀出自己深藏不露的精湛廚藝、分享在家健身運動的小撇步，或是為人父母分享如何讓小孩在家也能專心學習、消耗不能出門過剩的體力。多元不設限的主題活動，讓各種居家型態的員工都能有分享的元素，宅在家防疫也不孤單。

家中總有許多不再使用，但功能正常的物品，高鐵公司規劃「(Re) sale二手拍賣市集」線上活動，鼓勵同仁趁著宅在家期間落實「斷捨離」的觀念，整理家中品項良好的物品做拍賣，由平台媒合有需要的同仁再利用，賦予舊物新生命，更呼應高鐵公司力行環境永續治理之經營理念。

三級警戒造成民眾外出意願驟減，連帶導致捐血量逐漸下滑，影響醫療用血供應，全國血庫拉起血荒警報。面對醫療資源的緊繃，高鐵公司鼓勵平常有捐血習慣的同仁在做好個人防疫措施的前提下，持續前往各地捐血站獻出熱血，並以分享捐血照的方式讓同仁彼此鼓勵，期使點滴的挹注為國內血液需求做出貢獻。