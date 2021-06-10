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永冠6月風電需求正常 注塑機及產業機械需求回溫

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

風機鑄件大廠永冠-KY（1589）永冠指出，6月風電需求正常加上注塑機以及產業機械需求持續回溫，集團出貨量可望保持穩定，出貨目標訂為1.6萬噸。

永冠指出，5月出貨量下滑主要因海港擁堵，貨櫃緊張影響出口。

自結5月合併營收6.78億元，月減12.7%，年減3.3%，5月出貨噸數為1萬5556噸，月減8.8%，年增1.9%。

永冠累計前5月營收為36.01億元，創同期新高，年增41.55%。

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