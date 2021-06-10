燦坤推醫護警消專案 Dyson、Coway空淨機4折起

新冠肺炎疫情嚴峻，但因為有眾多抗疫英雄在第一線作戰、努力不懈，才能為台灣人民堅守防線！謝謝抗疫英雄守護台灣，3C通路燦坤(2430)即日起推出醫護警消優惠專案，精選防疫家電、廚房家電、電視、冰洗商品等，提供醫護警消專案最高優惠並享有專屬直購價，折扣低至4折，凡醫護警消人員憑識別證至全台燦坤門市即享優惠，希望能慰勞防疫人員的辛勞並為他們的貢獻致上最高敬意。

即日起至6月23日，燦坤「致敬醫護警消」優惠專案，購買電視指定品牌SONY、SHARP、SAMSUNG、Panasonic享專案價，再享最高12期零利率，買Panasonic電視指定機型，再送真空咖啡壺(市價1,200元)；買廚房家電送燦坤獨家滿額禮，消費滿3,000送不銹鋼調味罐組(市價980元)；消費滿6,000送製麵包機電子秤(市價1,199元)。

醫護警消人員憑證至全台燦坤門市，皆享精選家電商品直購優惠，Dyson空氣清淨氣流倍增器，原價20,500，醫護警消享49折直購價9,999元；Coway 18坪旗艦環禦型空氣清淨機，原價14,900，醫護警消專屬4折優惠價，只要5,990；聲寶SAMPO一對一變頻空調，原價23,900，專案價75折17,900元。

除了推出「致敬醫護警消」優惠專案，近期因消防職人台劇觸動人心，引起眾多關注與討論、為打火英雄應援加油！燦坤也攜手大金空調，致贈臺北市消防分隊5台「大金閃流放電空氣清淨機」，因受到疫情影響，讓大家都更重視居家及辦公場域的防疫力提升，本次捐贈的大金空氣清淨機經過第三方專業實驗室測試，其獨家的「閃流放電」技術可產生具有強效氧化分解力的高速電子，以有效達到除菌、除塵及除臭功效，也期望能為臺北市消防分隊的打火英雄們提供更好的辦公環境與空氣品質。