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中鋼助攻 台灣手工具產品高值化

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
優化後的起子頭。(中鋼提供)
優化後的起子頭。(中鋼提供)

為協助國內手工具業者的產品性能升級，中鋼（2002）與台灣手工具工業同業公會合作，針對外銷出口量大及需要提升性能的手工具產品，與德國、美國、日本的標竿產品進行差異比較分析，並透過熱處理製程及電腦輔助工程等技術協助，助攻手工具產品升級。

台灣手工具產業共有2,000多家廠商，擁有上、中、下游完整供應鏈，包括模具、熱處理、鍛造、電鍍、組裝等一應俱全，為國內重要的金屬產業之一，每年可為台灣創造約新台幣1,200億元產值。此外，手工具產業也是台灣相當重要的出口導向產業，去(2020)年上半年雖然受到疫情影響，惟自8月起全球出口開始轉正，全年度出口額達37.6億美元，折合新台幣逾1,100億元(以央行去年公布之匯率29.578元計算)，目前國內手工具業者接單暢旺，未來商機看好。

中鋼公司為協助國內手工具業者往更高值化的產品發展，除了供應優質鋼材外，自2015年起至今，也與手工具公會所屬的26家手工具業者合作，陸續針對起子套筒、梅開板手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等9項產品，與德、美、日的同類手工具進行用料、扭力性能、壽命及表面品質等性質的比較解析工作，協助業者精進產品成形加工、熱處理及幾何形狀造型之設計。

例如，新設計的梅開扳手，其扭力值由原來業界的1.3倍ANSI標準值提高至1.6倍，不僅扭力強度增加23%，也較國際標竿產品(1.5倍)高過7%；另外，優化後的起子頭與棘輪扳手，其扭力值分別是24.5 Nm(牛頓米)及1,050 Nm(牛頓米)，已可達國際水準，而起子頭的使用次數可達2萬餘次，較國際標竿產品(約6千餘次)更多。

中鋼董事長翁朝棟表示，只有客戶好，中鋼才會好。為持續協助台灣的手工具業者轉型升級，中鋼公司於108年6月與手工具公會、金屬工業研究發展中心及中衛發展中心共同成立手工具研發檢測中心，擴大對國內手工具業者的產業升級服務。此技術服務平台結合了產、官、學、研的資源，提供業者從產品研發、檢測到認證的整體產業鏈在地化服務，並輔導廠商加速朝數位化、智能化、高質化與高值化發展。

中鋼公司目前積極推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸，並將深化用鋼產業升級納入精緻鋼廠的規劃中，做為企業永續發展的主要策略之一。未來，中鋼公司將透過手工具研發檢測中心運作，持續投入各項資源，與業者協同進行研發，讓台灣的手工具產品不只能加質，還更能加值，為台灣的經濟成長貢獻心力。

新設計的梅開扳手。(中鋼提供)
新設計的梅開扳手。(中鋼提供)
優化後的棘輪扳手。(中鋼提供)
優化後的棘輪扳手。(中鋼提供)

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