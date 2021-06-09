大廠染疫、停工頻傳！台灣經濟將面對「斷鏈」與「砍單」？

疫情持續蔓延，繼雙北淪為疫情熱區後，台灣科技製造供應鏈重鎮苗栗竹南上週亦淪陷。隨群聚移工確診，疫情快速擴散，從京元電、超豐等半導體封測廠，蔓延到網通廠的智邦科技，就連曾與這些廠商往來的IC設計公司員工也被要求快篩。

指揮中心直接進駐苗栗設指揮所，預估篩檢人數已破萬，截至6／7上午，光是京元電確診員工就高達195人，還不含他的供應鏈廠商。京元電董事長李金恭坦承，這次移工造成大規模染疫與停工，他承受壓力很大，這也是他創業以來最大危機之一。

京元電預估，停工將影響6月營收約4%至6%，雖6／6傍晚緊急復工，但指揮中心下令，移工全面居家隔離，禁止上班，人力驟減三成，產能勢必得降載。

「產能降載還算可控，現在國外客戶最擔心台灣供應鏈廠商因疫情停工，決定『砍單』或『轉單』，恐有斷鏈危機，」一位製造業老闆既擔心又無奈地說。

「斷鏈」「砍單」！台灣供應鏈企業最擔心的，能躲得過嗎？

工總祕書長蔡練生日前接受《遠見》專訪時也憂心疾呼，自從4月中疫情爆發以來，產業界最擔心的，就是「斷鏈」與「砍單」。

「這次京元電群聚感染事件，讓企業更擔心了！」蔡練生透露，工總已有會員企業接到國外客戶緊急砍單、轉單要求，衝擊正在擴大，「就連台商越南廠，也受到波及。」

企業自主防疫卡關，供應鏈掀斷鏈危機

今年5月初台灣各地接連爆發群聚感染以來，蔡練生的手機鈴聲就沒停。

5／12萬華茶室事件後，全台企業主風聲鶴唳，第一時間，企業主期盼指揮中心能鬆綁法規，讓企業自行普篩員工，以避染疫停工風險；未料，企業求篩檢自保，一開始就受限法規。直到5月30日指揮中心才決定鬆綁。

緊接著，因盼不到救命疫苗，擔心疫情風暴持續擴大，企業緊急提出，希望盡民間之力，以非官方與多元管道，協助台灣政府外購疫苗，竟又再度受限諸多「難以理解之法規」限制，而一波三折。

5月28日，陳時中一度鬆口，開放民間企業、非營利組織外購疫苗，唯仍需嚴守「八大條件」規範。蔡練生回憶，政府雖然只是有條件開放，但至少讓企業看到一線曙光。

未料，隔日指揮中心態度又一夕丕變，重申外購疫苗需由政府出面統一簽約採購、統籌分配施打，引起企業界很大反彈聲浪。

蔡練生表示，疫情爆發以來，不管是篩檢或疫苗，企業從來不在政府防疫優先名單裡；企業只能設法自保，政府理應從旁協助輔導，沒想到，最後盼來的竟是這樣的結果。

內需已垂死，外銷遭砍單？台灣經濟安全能守得住？

過去一年，台灣疫情太樂觀，才會導致今年疫情一爆發，整個措手不及。

蔡練生表示，企業現在很擔心，萬一疫情再度升溫，政府突然宣布四級警戒，全面停班停課，企業怎麼辦？「四級警戒，政府需要兵推，企業也很需要呀，可是從沒人告訴企業，該怎麼做？又該如何做？」

「如果產業真的崩潰了，怎麼辦？」蔡練生痛陳，跨國企業或許能勉強撐一下，中小企業卻已哀鴻遍野，三級警戒，台灣餐飲、飯店、觀光服務業等內需產業已倒一片，經濟全靠製造業外銷獨撐大樑，政府再不重視，萬一砍單、斷鏈持續惡化，台灣經濟安全恐不保。

「我們都不樂見疫情惡化，但政府一定要有最壞的打算，萬一四級警戒，企業要如何維持生產線，不中斷？」

今年以來，企業經營面臨通膨、缺貨櫃、缺水、缺電、缺工……，挑戰重重，突然爆發的疫情，無疑致命一擊。蔡練生透露，工總啟動疫情衝擊調查，已經有企業說，恐怕熬不過這個寒冬，「我們的幹部去中部訪視，紅著眼眶回來報告。」

雖最終調查結果尚未出爐，但蔡練生觀察，這次疫情，竟連想像不到的營造業，也因為無法施工，成了重災戶；產業攸關台灣經濟安全，如今內需已垂危，製造業能否撐住外銷？

「工總呼籲，政府一定要將『製造業防疫』升級為國家戰略，盡快啟動相關因應布局。」他強調。

作者／林鳳琪 本文出自2021.6.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）