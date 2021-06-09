快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

元富防疫不忘抗癌小勇士 愛心碼88888影片上線

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券長期關注兒童癌症議題，在疫情嚴峻期間，弱勢群體更需要大眾關注，除持續與兒童癌症基金會合作，於了解基金會需求後，為其拍攝愛心碼88888宣傳影片，以幽默的方式協助推廣捐贈電子發票，在元富證券董事長陳俊宏、總經理李明輝帶領之下，同仁及附近民眾一起為抗癌小勇士送上鼓勵。

愛心碼88888影片從「以為是報名牌，結果數字背後超有意義」為主題做展開，以元富證券總公司為主要場景，將攝影機隱密地架設在公司內部的會議室、茶水間、辦公室、大廳，及公司周遭馬路邊和公園，實測同仁及路人在不知情的狀況下，初次看到演員以戲劇性方式宣傳愛心碼88888時的真實反映，過程溫馨又笑料百出，並於影片結尾由元富長官及各部門同仁，一起揭曉愛心碼88888的含意，並為抗癌小勇士共同送上祝福。整體一改以往傳統公益影片風格，元富期盼在此刻因疫情帶來的緊繃氛圍中，透過有趣的影片來緩解焦慮情緒之餘，也能守護抗癌小勇士。

兒癌基金會提到，愛心碼目前普及度仍不高，導因於許多民眾並不知曉使用方式。其實使用場合就在你我生活周邊，包含超商、超市、加油站及網購…等，民眾可以視店家讀取方式，選擇自行輸入或直接向店員報愛心碼五個8，也可事先下載捐贈條碼載具，並於結帳時出示即可。尤其現在配合防疫行動，鼓勵民眾減少索取紙本發票、降低接觸機會，選擇使用愛心碼88888捐贈電子發票，防疫的同時也能做愛心。

國內本土疫情升溫，社會正瀰漫著焦慮的氣氛，企業更應拋磚引玉、傳遞正能量到台灣各角落，元富證券將持續善盡企業社會責任，提高大眾對社會議題的重視，減少疫情對弱勢群體的衝擊。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=sypSyI7qcpQ

元富 疫情 勇士

延伸閱讀

桃園文具行送平鎮警1200支防疫筆 執勤開單後能可消毒

華碩公布三大免費防疫雲端方案 力挺產官學

力挺抗疫 高市議會贈市府物資強化量能

反對移工禁足令 苑裡掀海風發起連署籲「收回成命」

相關新聞

運量暴跌8成！司機：加一次油800元 跑一天連油錢都賺不回來

5月15日，雙北升級3級防疫警戒，熱鬧的街景瞬間宛如空城，看在小黃司機的眼中滿是焦慮，計程車龍頭台灣大車隊在這波疫情中使出渾身解術，在攻防並進的策略下，盼的是疫情趨緩的曙光。

試營運業績升7倍！百貨業強推電商「抗疫」 1關鍵讓大家買單

國內疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日，往年此時正是百貨業者年中慶檔期，沒想到碰上本土疫情擴大。

桃園捷運宅 大湳站買氣燒

國內民眾購屋指標行為之一就是逐捷運而居，其中目前市場高度矚目就是在興建中的桃園捷運綠線。據實價登錄網資料顯示，近一年捷運...

疫情警戒延長衝擊餐飲業 調查：營業額僅剩4成

全台疫情仍嚴峻，iCHEF調查指出，進入三級警戒後的3週，餐飲業每週平均總營業額不到4月的4成，內用業績下降近90%，現...

漢翔航空與唐榮合作 共同開發電動車市場

漢翔航空公司開創新業務，跨足電動車市場，和唐榮車輛合作研發全低地板電動大客車新車型，昨天由漢翔公司董事長胡開宏與唐榮車輛...

代操社群媒體廣告行銷公司是主理人還是代理人

根據DataReportal於今（2021）年1月27日發布「2021全球數位總覽報告」（DIGITAL 2021：GLOBAL OVERVIEW REPORT），年初全球78.3億人口中，總計有超過46.6億人使用網路，社群媒體用戶更已突破42億戶，顯示全球將近60％人口已經上網，且使用社群媒體人數超過總人口一半以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。