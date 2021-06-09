元富防疫不忘抗癌小勇士 愛心碼88888影片上線

新光金控（2888）旗下元富證券長期關注兒童癌症議題，在疫情嚴峻期間，弱勢群體更需要大眾關注，除持續與兒童癌症基金會合作，於了解基金會需求後，為其拍攝愛心碼88888宣傳影片，以幽默的方式協助推廣捐贈電子發票，在元富證券董事長陳俊宏、總經理李明輝帶領之下，同仁及附近民眾一起為抗癌小勇士送上鼓勵。

愛心碼88888影片從「以為是報名牌，結果數字背後超有意義」為主題做展開，以元富證券總公司為主要場景，將攝影機隱密地架設在公司內部的會議室、茶水間、辦公室、大廳，及公司周遭馬路邊和公園，實測同仁及路人在不知情的狀況下，初次看到演員以戲劇性方式宣傳愛心碼88888時的真實反映，過程溫馨又笑料百出，並於影片結尾由元富長官及各部門同仁，一起揭曉愛心碼88888的含意，並為抗癌小勇士共同送上祝福。整體一改以往傳統公益影片風格，元富期盼在此刻因疫情帶來的緊繃氛圍中，透過有趣的影片來緩解焦慮情緒之餘，也能守護抗癌小勇士。

兒癌基金會提到，愛心碼目前普及度仍不高，導因於許多民眾並不知曉使用方式。其實使用場合就在你我生活周邊，包含超商、超市、加油站及網購…等，民眾可以視店家讀取方式，選擇自行輸入或直接向店員報愛心碼五個8，也可事先下載捐贈條碼載具，並於結帳時出示即可。尤其現在配合防疫行動，鼓勵民眾減少索取紙本發票、降低接觸機會，選擇使用愛心碼88888捐贈電子發票，防疫的同時也能做愛心。

國內本土疫情升溫，社會正瀰漫著焦慮的氣氛，企業更應拋磚引玉、傳遞正能量到台灣各角落，元富證券將持續善盡企業社會責任，提高大眾對社會議題的重視，減少疫情對弱勢群體的衝擊。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=sypSyI7qcpQ