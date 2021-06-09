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富邦集團和醫護齊心抗疫 10家桃園聯防醫院獲捐款

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，醫療量能負荷持續擴大，富邦集團日前宣布捐贈2.05億元抗疫基金至全台疫情險峻之縣市政府及醫療院所，其中捐助桃園市政府1,000萬元捐款，經桃園市政府轉介將直接捐贈予「桃園聯防醫院」系統中的10間醫院，每間100萬元，包括林口長庚、桃園長庚、國軍桃園總醫院、聯新醫院、天晟醫院、天成醫院、聖保祿醫院、怡仁醫院、衛生福利部桃園醫院及新屋分院等，整合企業及政府資源，提供第一線醫護人員最實質的支援，共同抵禦新冠肺炎疫情。

桃園市政府表示，首重「防疫一體」的概念，將保留部分桃園醫療能量及檢疫能量，提供給其他地區民眾使用，並支援雙北重症病患，配合中央形成抗疫防線。為此，桃園市政府特別轉介本次富邦捐款直接提供予「桃園聯防醫院」系統，而「桃園聯防醫院」系統也全力配合桃園市政府的醫療策略，讓桃園在地民眾亦充分獲得就近醫療及防疫守護。

富邦（2881）集團則表示，長期致力於落實企業社會責任，面對此次來勢洶洶的疫情，富邦集團期盼盡己所能，提供第一線醫療院所及醫護人員及時的協助與支持，希望藉由富邦的一點心意，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量，實踐正向關懷，串聯社會大眾的力量，攜手圍堵疫情、度過難關。

截至目前為止，富邦集團共捐助2.05億元防疫基金。含4座負壓隔離艙，全台共有6縣市政府及24間醫療院所受惠。

捐款縣市政府包括臺北市政府、新北市政府防疫專戶各2,000萬元；台中市政府1,000萬元；基隆市政府、彰化縣政府、苗栗縣政府各500萬元

捐款醫療院所包括臺大醫院2,000萬元；臺北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院各1,500萬元；天主教輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院各1,000萬元；彰化基督教醫院、耕莘醫院各500萬元；台北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院合計1,000萬元；林口長庚、桃園長庚、國軍桃園總醫院、聯新醫院、天晟醫院、天成醫院、聖保祿醫院、怡仁醫院、衛生福利部桃園醫院及新屋分院各100萬元

此外，再捐贈負壓隔離艙4座，包括衛生福利部臺北醫院、基隆醫院及桃園醫院。

富邦 疫情 捐款

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